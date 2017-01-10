Cenevre'de bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman "Görünen en büyük ihtimal Cenevre'nin son istasyon olmadığıdır. Buradan çıkacak olumlu gelişmelerle yeni istasyonların belirlenmesi olasılığı yüksek görünüyor" dedi.

BRT'ye konuşan Erhürman yararlı temasları olduğunu, dün akşamki yemeğin de sıcak bir atmosferde geçtiğini kaydetti.

Erhürman ayrıca sosyal medya hesabından "Sayın Anastasiadis'in yönetim ve güç paylaşımı başlığı altında siyasi eşitliğin geneline ve dönüşümlü başkanlığa ilişkin açılımlar yapması gerekiyor..." şeklinde bir de not paylaştı.