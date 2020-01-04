Erhürman’a Mağusa'da yoğun ilgi

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Mağusa Belediye Pazarı’nı ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde Mağusa milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve parti yöneticileri eşlik etti. Belediye pazarındaki esnafı ziyaret eden Erhürman, yurttaşların yeni yılını kutladı. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Mağusa esnafı da, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erhürman’a başarılar diledi. Erhürman, Mağusa Belediye Pazarı’nın ardından bölgedeki esnafı ve terminal bölgesini de ziyaret etti.