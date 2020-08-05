Erhürman’a İskele ve Karpaz’da yoğun ilgi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bayram süresince ziyaret ettiği bölgelerde yoğun ilgiyle karşılandı. Erhürman, Kurban Bayramı münasebetiyle çıktığı bayram ziyaretlerinde İskele-Karpaz bölgesinde de temaslarda bulundu. Beraberindeki heyetlerle birlikte İskele, Yeşilköy ve Ziyamet’i ziyaret eden CTP lideri Erhürman halkın bayramını kutladı, iç ve dış konularla ilgili görüşlerini de aktardı.

CTP lideri Erhürman, dünyanın bilmediği bir virüsle karşı karşıya kalındığını ve bu sürecin en başından itibaren hükümete ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını, ancak hükümetteki partilerin başka işlerle meşgul olduğunu söyledi. Erhürman halkın birçok sorunla baş başa bırakıldığını da vurguladı.