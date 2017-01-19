

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin adeta bir 'muhasebeci' gibi davranarak elektrikten akaryakıta tügazdan harçlara, şimdi de ilaçlara zam yaptığını belirterek, "Peki tasarruf tedbirleri nedir, bir politikaları var mı bilmiyoruz" diye konuştu.



Erhurman, "Sürekli zamlarla gündeme gelen, tasarruf için sendika profesyonellerini seçen Hükümet, Cenevre'ye en kalabalık heyetle gitti, oradaki yemeğe katılmadi, ciddi bir katkı koymadı, bu seyahatin parası nereden karşılandı." diye sordu.



Erhürman, UBP-DP Hükümeti'nin bugüne kadar "hukuk dışı" işlerle gündeme geldiğini ve aldığı kararlar en fazla yargıdan dönen bir pozisyonu olduğunu söyledi.

"En son elde ettiğimiz bilgi Güzelyurt Hastanesi ile duruşmada da geri çekilmişler" diyen Erhürman, hükümetin hiçbir ön görüsü olmadığını belirtti.



Erhürman, bir grup gazeteci ve yazarla bir araya gelerek, hem içteki gelişmeleri hem de Kıbrıs müzakerelerini değerlendirdi.



UBP-DP Azınlık Hükümeti için "Ön görüsüzlük Hükümeti" yorumu yapan Erhürman, "Çok üzücü bir trafik kazası yaşadık, halen kimse önümüze bir bilirkişi raporu getirmedi, bir veri ortaya konmadı" dedi.



Bafra'da turizm bölgesi dururken, orman arazisi üzerine Karpaz'da yatırım yapılmak istenmesi ya da Girne'de Anafartalar Lisesi'nin "oldu, bitti" anlayışı ile taşınma düşüncesini de gündeme getiren CTP Genel Başkanı Erhrman, "Bu hükümet



Kıbrıs müzakerelerinde çok önemli bir zirve yaşandığını belirteren Erhürman, hükümetin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, zirve sırasında bir gün hariç her gece bilgilendirildiklerini anlattı.

"Sayın Başbakan zirveye ancak 3'üncü gün gelebildi, liderlerin yemeğine katılmadı, en önemli bilgilendirme toplantısını da proteso etti" diyen Erhürman, ülkede bu kadar çok zam yapılırken,Cenevre'ye giden kalabalık heyetin hangi bütçeden karşılandığını sordu.



Çok kalabalık bir heyetle Cenevre'ye giden hükümetin hiçbir temas yapmadığını anımsatan Erhürman, 'uyduruk' haritalarla çirkin bir propaganda yapıldığına dikkat çekti.



Erhürman, parti içerisindeki gelişmelerle ilgili Kurultay'da verdiği sözün arkasında olduğunu ve kalın bir çizgi çektiklerini, istifa eden isimlerle ilgili tek bir kırıcı sözü olmayacağını, diğer gelişmelerle ilgili de disiplin mekanizamalarını işleteceklerini belirtti.



MECLİ'te onaylanan ENERJİ anlaşmasının bir işbirliği anlaşması olduğunu da belirten Erhürman, bunun deniz altından kablo getirmeyi içermediğini anlattı.



Erhürman, kendi duruşlarını ise şu sözlerle ortaya koydu:

"Sol politikaların temelinde ekonomi politikaları vardır. Yeni CTP'de bunun sözünü vermiştik. Ekonomi dediğiniz zaman da bunu enerjiden bağımsız konuşamazsınız. Bir ay önce ödediğim elektrik faturası 350 liraykan bu ay 700'ün üzerinde ödedim. İki kişilik bir küçük aileden söz ediyorum. Sanayici, üretici aynı şeyi söylüyor. Biz elektrikte maliyeletleri ucuzlatacak, arz güvenliğini sağlayacak, bizi Avrupa'da sisteme bağlayacak bir anlaşmaya varız."



Erhürman, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili düşüncelerini de şöyle özetledi: "Bu ülkede ÖN GÖRÜLEMEZ koşullardan, ÖN GÖRÜLEBİLİR koşullara geçmek istiyoruz"

Ülkede aynı yerdeki bir koçanın (tapunun) piyasada dört değişik fiyatlandırmaya tabi tutulduğunu anlatarak, "Böyle bir yapı içerisinde yatırım yapılamaz, gelecek planlanamaz" dedi.



Cenevre'de iki seviye atladıklarını ve uluslararası konferansın çok önemli olduğunu anlatan Erhürman, "Cenevre'ye giderken çok fazla umutu değildim, dönüşte, çok daha fazla umutluyum. Garantiler konusu artık müzakere edilmeye başlandı, bugüne kadar böyle bir şey yaşanmadı" dedi.



"Hızla sürecin sonuna yaklaşıyoruz" diyen Erhürman, Ceneve öncesi ile sonrasında, çözüme birkaç seviye daha yakınız şeklinde konuştu.



Ciddi ve sorumlukuk sahibi olunması gereken bir dönemde olduklarını belirten Erhürman, "Tribünlere oynayacak değiliz, müzkarelere destek olacağız" dedi.



Yunanistan'ın Cenevre'de tarihsel hatalar yaptığını, bunun Birleşmiş Milletler kayıtlarına da geçtiğini belirten Erhürman, buna ciddi uluslararası tepki gösterildiğini de sözlerine ekledi.



"Üçüncü Mont Pelerin'in ilk gününde Yunanistan dahil olmak üzere yapıcı bir süreç izlendiği bilgisini aldık" da diyen Erhürman, "siyasi eşitlik" yönündeki hassasiyetlerini de yeniden gündeme taşıdı.



"Bu sadece federasyon olmayacak bir demokrasi modelini de gündeme getirecek" diyen Erhürman, kararlarda etkin katılımın şart olduğunu belirtti.



