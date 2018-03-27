Erhürman: Yerel seçim için öngörülen tarih 1 Temmuz

Ayşe GÜLER

Haziran ayında yapılmasını öngörülen yerel seçimlerin Temmuz'a alınması, 60 gün olan seçim yasaklarının ise 40 güne indirilmesini öngören, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nde ivedilikle görüşülmesi oy çokluğuyla geçti.

Başbakan Tufan Erhürman, ivedilik tezkeresinin gerekçesine yönelik konuşarak, çalışmaların içeriği ile ilgili bilgi verdi.

Erhürman, yerel seçim için öngörülen tarihin 1 Temmuz olduğunu, seçim yasaklarının ise 60 günden, 40 güne indirilmesine yönelik çalışma bulunduğunu açıkladı.

Erhürman şöyle konuştu: YSK ile görüştük. YSK, 30 Haziran’ı tercih etmediğini, esnaf olan kişilerin oy kullanma hakkı adına eşitsizlik olacağını ilettiler. 10 Haziran’ı ise ‘olabilir tarih’ olarak ortaya koydular. Anayasa, 4 yılda bir olacağına işaret ediyor. 4 yılda bir yapılmasının sebebi, seçilmiş olanların görev süresini koruma kaygısıdır. 10 Haziran’da yaparsak, Anayasa koyucuya ilişkin öngörüsünü bozmuş olacağız. Bir ihtimal de 1 seçimi Temmuz tarihinde yapmaktır. Bu durumda 4 yılı 1 gün geçmiş olacağız. Ama 4 yılı daha çok korumuş olacağız. 1 Temmuz’da yapılması daha fazla koruyan bir durum olur, Anayasa’nın mantığına daha uygun olur.

Yerel seçimler için öngörülen tarih 1 Temmuz’dur…

Bunun yanı sıra seçim yasakları ile ilgili süreyi 60 günden 40 güne indirme çalışması var. Yeneirenköy’de sıkıntı yaşıyoruz. Bugün itibariyle ilk aşamasını aşacağız. İkinci aşamasına başlayacağız, o da ‘birleştirmedir’… Seçim yasaklarına girmeden halletmek istiyoruz. Personelin durumunu halletmek durumundayız. 120 personel var. 30/90 sayılı Yasa var… İkisinde de ivedilik görüşmesi istememizin nedeni; hem fikir isek, bir an önce belirgin hale gelsin. Herkes hazırlıklarını bu doğrultuda yapabilsin.

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün: Yerel seçim 30 Haziran’da yapılabilir

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün ise yerel seçimin 30 Haziran tarihinde yapılabileceğini söyledi, bu konudaki ivediliğe olumsuz oy vereceklerini açıkladı.

Özgürgün, şöyle konuştu: Komiteden çıkacak olan Temmuz ayında yapılmasıdır. 1 Temmuz ise sıkıntı yaratmaz. Yenierenköy Belediyesi ile ilgili hükümet reform yapacaksa, ana muhalefet partisi olarak düzenleme ve doğru harekete seçim yasakları tanımayız. 60 günden, 40 güne düşürülmesi sıkıntı doğurmaz.

30 Haziran’ın mümkün olabileceğini düşünüyorum. Hiçbir yasal değişikliğe gitmeden Meclis karar alınabilir. Konunun komitede görüşülmesinde sıkıntı yok. Ancak ivediliğe oyumuz ret olacak.

İvediliğe oyçokluğu…

Konuşmaların ardından ivedilik tezkeresinin komitede görüşülmesi, oyçokluğuyla geçti.