Erhürman: "Yayılmayı önlememiz mümkün olmayacak"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu'nun aldığı yurt dışından gelen KKTC vatandaşlarının karantinaya alınması kararında Türkiye'nin hariç tutulmasına tepki gösterdi.

Erhürman, "Gerekli hazırlıklar hızla tamamlanmalı ve aynı uygulama Türkiye'den gelecek olanlar için de yapılmalı. Aksi halde yayılmayı önlememiz mümkün olmayacak" dedi.

İşte açıklama:

Bakanlar Kurulu yarın saat 12:00'den itibaren 72 farklı ülkeden ülkemize gelecek KKTC vatandaşlarının "merkezi karantina"ya alınacağını duyurdu.Bu karar doğru. Ancak aynı uygulamanın Türkiye'den gelecek KKTC vatandaşları ve muhaceret izinliler için geçerli olmamasını Türkiye'de ortaya çıkan vaka artışı karşısında anlayabilmek güç. Olanaklar sınırlı olabilir ancak bu durum bilimsel temelde açıklanabilir değil. Gerekli hazırlıklar hızla tamamlanmalı ve aynı uygulama Türkiye'den gelecek olanlar için de yapılmalı. Aksi halde yayılmayı önlememiz mümkün olmayacak..