Erhürman: “Yasa gücünde kararnameleri derhal Meclis'in gündemine aldırmak için girişim yapacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Resmi Gazete'de yayımlanan işsizlik ödeneğini ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada yaptı. Erhürman “Bu yasa gücünde kararnameleri derhal Meclis'in gündemine aldırmak için girişim yapacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Bakanlar Kurulu bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yasa gücünde kararnamelerle bu dönemde işten durdurulan işçilerin işsizlik ödeneğini düşürdü ve azami 1500 TL olarak belirledi. Yani evli ve çocuk sahibi olup bu dönemde işten durdurulan bir işçinin alabileceği azami işsizlik ödeneği de 1500 TL. Bunu kabul edebilmemiz asla mümkün değil. Bu yasa gücünde kararnameleri derhal Meclis'in gündemine aldırmak için girişim yapacağız...