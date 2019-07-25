Erhürman: Yasa değişikliği toplu iş sözleşmesi düzenini alt üst edecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC-KKTC Ekonomik Protokolü'nü yorumladı, "Toplu Sözleşme Düzeni"ne dair belirlenen hedefin, "toplu iş sözleşmesi düzenini alt üst edecek ve toplu iş sözleşmelerinde sendikaların iradesini anlamsız kılacak" sonuçlar doğuracağı uyarısını yaptı.



Yeni toplu iş sözleşmesi imzalanamadığı durumlarda, eski toplu iş sözleşmesinin getirdiği ek tahsisatların geçerliliğini ortadan kaldıracak bir yasa taahüdü verildiğini anımsatan Erhürman, "Çalışanlar, ya daha önce elde edilen haklardan vazgeçme ya da toplu iş sözleşmesiz çalışmayı kabul etme seçenekleriyle karşı karşıya kalacaklar" dedi.



İşte Erhürman'ın sosyal medya paylaşımı:

Protokol’e göre, “Yeni toplu iş sözleşmesi imzalanamadığı durumlarda eski toplu iş sözleşmesinin getirdiği ek tahsisatların geçerliliğinin devam etmemesini sağlamak amacıyla" yasa tasarılarının hazırlanıp Meclis’e gönderilmesi KKTC tarafının bir taahhüdüdür. Böyle bir yasa değişikliği toplu iş sözleşmesi düzenini alt üst edecek ve toplu iş sözleşmelerinde sendikaların iradesini anlamsız kılacak bir sonuç doğurur. Çünkü bu durumda sözleşmenin süresi dolduktan sonra yeniden pazarlık masası kurulduğunda idarenin toplu iş sözleşmesi imzalamasını gerektirecek herhangi bir motivasyon kalmaz. Çalışanlar, ya daha önce elde edilen haklardan vazgeçme ya da toplu iş sözleşmesiz çalışmayı kabul etme seçenekleriyle karşı karşıya kalırlar. Kamudaki bazı toplu iş sözleşmelerinde kamunun personel maliyetlerini kabul edilemeyecek derecede artıran bazı düzenlemeler bulunduğu açık. Ancak bu sorunun çözümü kesinlikle toplu iş sözleşmesi düzenini ortadan kaldıracak ve sözleşmenin bir tarafının (çalışanların) iradesini anlamsızlaştıracak böyle bir düzenleme değildir.

Protokolde ne var?

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) tarafından imzalanan 2019 Eylem Planı'nda "Kamu harcamaları disiplin altına alınacaktır" bölümü altında şu madde yer alıyor:

▪ Yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanamadığı durumlarda eski Toplu İş Sözleşmesi’nin getirdiği ek tahsisatların geçerliliğinin devam etmemesini sağlamak amacıyla 24/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ve 22/1992 İş Yasası´na ilişkin değişiklik yasa tasarılarının hazırlanıp meclise sevk edilmesi.