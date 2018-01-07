Erhürman: “Yarın bizim için mücadelenin ilk günüdür”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman seçim sonuçlarını değerlendirdi:

“Sonuçlar gelmeye devam ediyor. %60’ı ortaya çıkmış görünüyor. Bu sonuçlara göre UBP 1’inci, CTP de 2. parti gibi görünüyor. Halkımızın kararı aşağı yukarı ortaya çıktı.

Şu an itibarıyla ortaya çıkan halkımızın kararına sonsuz saygı duyuyoruz. Evet, arzu ettiğimiz sonuç değildir.

Biz 47 yıllık partiyiz… Bu 47 yılda inişler de oldu, çıkışlar da oldu. Bizim açımızdan mücadele devam ediyor. Bu sistem halkımızın hak ettiği bir sistem değildir.

O yüzden CTP açısından yarın sabahtan itibaren daha da yükselerek mücadele devam edecek. Herkes bu mücadeleye hazırdır. Bizim için bitiş değil, başlangıçtı. Biz sol bir partisiyiz. Mücadelenin bir evresinin kapanırken yeni bir evresinin başlangıcıdır.

Haysiyet için, üreterek yaşamak için mücadelemiz devam edecek. Hangi koşulda olursak olalım, Meclis’te nerede olursak olalım mücadelemiz devam edecek”.

“CTP-UBP koalisyonuna Parti Meclisi’nin onay vereceğini düşünmüyorum”

Koalisyona ilişkin soruları da yanıtlayan Erhürman, şöyle konuştu:

“UBP ile CTP’nin koalisyonuna Parti Meclisimizin onay vereceğini düşünmediğimi daha önce de söylemiştim, düşüncem hala aynı noktadadır. Koalisyon konusunda bu güne kadar ne söylediysek, aynı noktada duruyoruz. Seçimden önce başka bir şey seçimden sonra başka söyleyen bir parti olmadık.

Aritmetik ortaya çıkacak, koalisyon görüşmeleri olacak gibi görünüyor ama henüz bunları konuşmak için de çok erken.

Bundan sonrası için de CTP seçimden önce ne söylediyse o… Yolsuzluk iddialarına ilişkin tavrımız aynıdır, yetkili makamlara ulaştırmaya ve sonuç almak için takip etmeye devam edeceğiz.

Halkımızın %62’sinin sandığa gitmesi hiçbir partinin sevineceği bir şey değil. Biz bu konuda mesajı aldık. Yaptıklarının aklanacağı yer sandık değil yargıdır”.

“Karar organı Parti Meclisi’dir”

Erhürman, seçim sonuçları uyarınca istifasının gündemde olup olmadığına ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

“Bizim Parti Meclisimiz var, bu konuların hepsi Parti Meclisi’nde görüşülecek. Şu anda öyle bir düşünce hiç yok ama karar organı PM’dir. Oradan çıkan kararlar hepimiz için bağlayıcıdır”.

SAAT:21:50

Arıklı: “Bizi istikrarlı bir hükümet beklemiyor”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kesin olmayan açılan sandık sonucuna göre değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı’nın açıklamaları şöyle:

“Görünen o ki bizi istikrarlı bir hükümet beklemiyor. Meclise birkaç milletvekili ile gireceğimiz görülüyor ama karma oyların nasıl yansıyacağını da bilmiyoruz.

Halkın çok büyük bir kısmı sandığa gitmedi. Bunu herkesin incelemesi gerekir, biz bunu yapacağız.

Halk projelerin ideallerin arkasında değil, popülizmin arkasında. Halkın karşısına çıkmayan, canlı yayınlara çıkmayan bir parti %30’un üzerinde oy alabiliyor. Sıkıntı sade siyasette değil, bana göre seçmende de var. İlerleyen saatlerde belki bir kez daha durum değerlendirmesi yaparız.

SAAT: 20.40

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanması ile partilerde de hareketlilik arttı. Özellikle açılan sandık sonuçlarına göre seçimi önde götüren Ulusal Birlik Partisi’nde kutlamalar da başladı.

UBP’liler, seçim sonuçlarının takip edildiği Lefkoşa Dereboyu’ndaki Genel Merkez’e gelmeye başlarken, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün de gelmesi bekleniyor.

SAAT: 19.00

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat CTP parti merkezine geldi

SAAT: 18.52

Halkın Partisi Genel Merkezi'nde bir grup partili seçimleri takip ediyor. Bilgisayarlar ve televizyonlardan anbean bilgiler alınıyor. HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın ilerleyen saatlerinde geleceği belirtildi. Basının sadece görüntü alması istenerek, bina içinde beklenilmesine izin verilmedi. Basın aşağıda kurulan bir pano önünde, soğukta haber yapmaya çalışıyor.

SAAT: 18.40

CTP Genel Başkanı tufan Erhürman CTP parti merkezine geldi. Partililer, Erhürman'ı "Başbakan Tufan" sloganları ile karşıladı.

SAAT:18.39

KKTC’de bugün yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde oy verme süresi saat 18.00’de tamamlandı, sandıklar kapandı. Ancak sandıklarda sırada bekleyen seçmenler bazı ilçelerde oy vermeye devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranının saat 17.30 itibariyle ülke genelinde yüzde 62.44 olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, oyların ilk sayımının gece yarısından sonra tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Şefik’in verdiği bilgiye göre, ilçelere göre katılım oranları Lefkoşa’da 61 Mağusa’da 57.26 Girne’de 58.5 Güzelyurt’ta 62.2 İskele’de 62.5 Lefke’de 73.16 oldu.

Şefik, Yüksek Mahkeme binasında yaptığı açıklamada, oy sayımında, ilk olarak mühürlerin, akabinde ise karma oyların sayılacağını, her sandıkta yapılan sayımın telefonla veya fotoğraf çekilerek viber’la YSK’ya bildirileceğini, bilgisayarlara işlendikten sonra da rakamların yayınlanacağını söyledi.

Şefik, sayımın gece yarısından sonra tamamlanmasını beklediklerini, sandıklardan sayımların ise 21.00 itibarı ile gelmesini beklediklerini kaydetti.

Şefik, fotoğraf çekmek gibi her seçim döneminde yaşanan olaylar dışında, herhangi bir olayla karşılaşmadıklarını da bildirdi.

Basından takip edebildiği kadarıyla karma oy kullanımının daha çok tercih edileceğini kaydeden Şefik, bu seçimlerde ilk kez karma ve mühürlerin ayrı ayrı cetvellerde işleneceğinden, karma ve mühürlerin oranının ayrı ayrı kesin olarak verilebileceğini söyledi.

Tüm sandıkların kapanıp kapanmadığı bilgisinin henüz olmadığını ifade eden Şefik, “Sandıkların tümüne ulaşma sorunu var. Kapanan sandıklarda da çalışmalar başladı. Çalışmaların başladığı sandıklarda görevlilerin konsantrasyonlarını bozmamak için kapanma bilgilerini almadık.

700 küsur sandık bitmeden gerekmediği takdirde açıklama yapmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı

Saat 19:00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuç aktarmaya başlamadı bekleniyor.

SAAT: 18.35

Polis Genel Müdürlüğü Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde oy verme işlemi sırasında 15 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

07.01.2018 tarihinde, KKTC genelinde yapılan 2018 Milletvekilliği erken genel seçimi nedeniyle oy verme işlemi süresince seçim ve halk oylaması yasasına aykırı toplam 15 suç tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, dokuz kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği, iki kişinin ise oy pusulasını yırtmak suretiyle, bir kişinin beraberinde getirmiş olduğu listeye bakarak oy pusulasını işaretlemek suretiyle, iki kişinin sandık bölgelerinde oy verecek vatandaşlara nasıl oy kullanacağı yönünde propaganda yapmak suretiyle ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinin de oy verme süresince içki satışı yapmak suretiyle seçim ve halk oylaması yasasına aykırı harekette bulundukları tespit edilmiştir.

Oy pusulasının fotoğraf çekme işlemi, Lefkoşa İlçesinde 82, 96,130, Gazimağusa İlçesinde 35,47, 163,178 ve Girne İlçesinde 9 ile 69 numaralı sandıklarda gerçekleşirken, oy pusulasını yırtma işlemi Yılmazköy’de 9, Gazimağusa’da 78 numaralı sandıklarda gerçekleşirken, beraberinde getirmiş olduğu listeye bakarak oy pusulasını işaretleme suçunun Lefkoşa’da 156 numaralı sandıkta gerçekleştiği, sandık bölgelerinde oy verecek vatandaşlara nasıl oy kullanacağı yönünde propaganda yasağına riayet etmeme suçları ise Gazimağusa’da İlçesinde gerçekleşmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturmalar devam etmektedir.

(TAK)

SAAT: 18.15

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün seçim sonuçlarını evinde takip ettiği, gecenin ilerleyen saatlerinde UBP Genel Merkezi'ne geleceği belirtildi.

SAAT: 18.00

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 18.00 itibariyle sona erdi.

SAAT: 17.50

UBP'de partililer Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez'de toplanmaya başladı. UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün henüz merkeze gelmedi. Merkezin önüne sadece konuşma yapılması için kürsü konuldu. Genel merkezde bir odaya kurulan bilgisayar sistemi üzerinden sonuçlar takip edilecek.

SAAT: 17.45

Oy verme işleminin sona ermesine dakilar kala, CTP Genel Merkezi'nin bahçesine büyük ekran sinevizyon kuruldu. Vekil adaylari ve bazı partililer de, sonuçları yakından takip etmek için parti merkezine geldi.