Erhürman vizyonunu açıklıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili vizyonunu Pazartesi akşamı düzenlenecek bir etkinlikle açıklıyor.

‘Doğrusu geliyor’ adı verilen etkinlik Lefkoşa Büyük Han’da saat 20.00’de başlayacak.

Corona virüsü önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda izleyicinin yer alacağı etkinlikte müzik ve şiir dinletileri sunulacak, ayrıca Tufan Erhürman’ın da rol aldığı Kıbrıs’a özgü yeni bir şarkının klibi ilk kez gösterilecek.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın da konuşma yapacağı ‘Doğrusu geliyor’ etkinliği Genç TV, Kanal SİM, TV 2020 (Diyalog TV) ve Kanal T ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Etkinlik Kıbrıs Postası ile Haber Kıbrıs internet sitelerinden de izlenebilecek.