Erhürman ve Özersay Ankara'ya gidiyor

Başbakan Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Özersay bu akşam , Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım‘ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gidiyor. Başbakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım‘ın resmi davetlisi olarak bu akşam saat 20:35’de Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Resmi temaslar yarın yapılacaktır. Bu akşam Ankara ziyareti öncesi Başbakan basına bilgi verecektir.