Erhürman ve Özersay Ankara'ya gidiyor
Hükümet, Ankara yolcusu
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Başbakan Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Özersay bu akşam , Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım‘ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gidiyor. Başbakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım‘ın resmi davetlisi olarak bu akşam saat 20:35’de Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.
Resmi temaslar yarın yapılacaktır. Bu akşam Ankara ziyareti öncesi Başbakan basına bilgi verecektir.
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Etiketler : TUFAN ERHÜRMAN
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