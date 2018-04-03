Erhürman: “Vakıflarla ilgili İnanılmaz verilere ulaştık”

Başbakan Tufan Erhürman, Vakıflar İdaresi’nin tüm sözleşmelerini gündeme ve incelemeye aldıklarını belirtirken, ‘İNANILMAZ’ verilere ulaştıklarını, bunları da yakın zamanda açıklayacaklarını ifade etti.

Başbakan Erhürman, “Vakıf mallarında da, hali arazilerde de iptaller gerçekleştirilecek, devletin malı birilerine tahsil edilsin de uyarsa bir gün gelir yaparlar mantığını aşmamız lazım. Devletin malı rant kapısı olarak kullanılamaz” şeklinde konuştu.

Vakıf malları Meclis Genel Kurulu’nda gündem oldu.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı’nın Dome Otel’le ilgili konuşması üzerine kürsüye gelen Başbakan Tufan Erhürman, Vakıflar İdaresi’nin tüm sözleşmelerini gündeme ve incelemeye aldıklarını belirtirken, ‘İNANILMAZ’ verilere ulaştıklarını, bunları da yakın zamanda açıklayacaklarını ifade etti.

“Bana göre hukuka, usule, vakfetme amaçlarına uygun olmayan çok iş var” diyen Başbakan Erhürman, doğru ve yanlış gördüklerini paylaşacağını belirtti.

“Vakıflarla ilgili çok sorun var… Dome Otel üzerinden sürdürülmesinin doğru değil”

Vakıf malları konusunda hassas olduğunu ifade eden Başbakan Tufan Erhürman, “Neden Vakıf Malları Dome Otel üzerinden akıllara geliyor. Biz vakıfların bütün sözleşmelerini gündeme aldık ve inanılmaz verilere ulaştık” dedi.

Dome Otel’le ilgili yarın, ya da ondan sonraki gün toplantı yapılacağını belirten Başbakan Erhürman, Dome Otel ve Vakıflar yöneticilerinden sosyal medya üzerindeki tartışmanın durdurulmasını istediğini de belirtti.

Vakıflarla ilgili çok sorun olduğunu belirten Erhürman, bunun sadece Dome Otel üzerinden sürdürülmesinin doğru olmadığını belirtti. Vakıf mallarının kiralanmasına ilişkin raporun çıktığını ve bunu önümüzdeki günlerde Meclis’te paylaşacağını açıklayan Erhürman, Vakıflar İdaresi’nde yapılan hukuka aykırı işlerle ilgili taraf olacağını kaydetti.

“Bana göre hukuka, usule, vakfetme amaçlarına uygun olmayan çok iş var” diyen Başbakan Erhürman, doğru ve yanlış gördüklerini paylaşacağını belirtti.

Erhürman, örnek olarak Lefkoşa Surlariçi’nde 18 aydır tamamlanmak üzere verilen bir vakıfta, 18 aydır taş taş üstüne konmadığına işaret etti.

Hemen hemen tamamının gerçek değerlerinin altına verildiğini de belirten Erhürman, sadece geçen hükümet döneminde değil, tümünün, geçen hükümet döneminde de bu şekilde devam eden bu uygulamaların açıklanacağını ifade etti.

“İTÜ’nün buraya para aktarma planı yoksa arazi tahsisi iptal edilecek”

Başbakan Erhürman İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Yeni Erenköy’de tahsil edilen araziye ilişkin de rektörle görüştüğünü açıkladı, şimdi Çukurova ve GAÜ ile ilgili de inceleme başlattığını belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde hiçbir şey yapılmadığını ve sözleşme sürelerinin aşıldığını ifade eden Erhürman, buraya para aktarılması planı yoksa İTÜ’yü iptal edeceklerini açıkladı.

GAÜ ve Çukurova Üniversiteleri ile ilgili de sözleşme sürelerinin aşılması durumunda iptal yoluna gidileceğini belirten Erhürman, vakfedenlerin amaçlarına uygun kullanması gerekliliğine işaret etti.

“İbrahim Benter bana danışmadan reklam çıktı, durdurmasını istedim”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in Dome Otel’le ilgili sürekli ‘sponsorlu reklam’ çıkarak sosyal medyada yayın yaptığına işaret etti, Benter’in bunları Başbakanlığın bilgisi dahilinde yapıp yapmadığını sordu.

UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın Dome Otel’le ilgili yerinden çıkışına CTP Milletvekili Biray Hamzaoğlulları’nın da yerinden yanıt vermesi ile Genel Kurul’da sesler de yükseldi.

“Bana danışılmadan reklama çıkıldığı için Vakıflar Genel Müdürü’nü aradım ve doğru bulmadığımı söyleyip durdurmasını istedim. Sağ olsunlar onlar da durdurdular” dedi.