Cumhuriyeti Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi, Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe United Medya’yı ziyaret etti, genelde United Medya, özelde YENİDÜZEN ve Kanal Sim’in adalet, özgürlük, demokrasi, insan hakları, barış konularında bir tür yaygın eğitim yürüttüğünü söyledi.

“Herkes bizi böyle çok fazla organik ilişki içerisinde gördüğü için kimilerine ziyaretimiz anlamlı gelmeyebilir ama tam da aslında bu sebepledir ziyaretimiz” diyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, United Medya’nın, ‘parti gazeteciliği’, ‘parti medyacılığı’ kavramını çok daha doğru yönde değiştiren bir anlamda yayın yaptığını ve bunu desteklediklerini ifade etti.

“Barış medyası adına hizmet veren, demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına iktidarda kim olursa olsun sahip çıkan, gerektiğinde CTP dahil, herkesi bu konulardaki yetersizliği nedeniyle eleştiren, öneriler getirebilen bir medyaya ihtiyaç var. United Medya bunu yapıyor”

Erhürman: “Bir tür yaygın eğitim…”

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sunulan değerli hizmet de, aslında gerek bu ülkedeki, gerekse de dünyadaki ‘parti gazeteciliği’ kavramını çok daha doğru bir yönde değiştiren bir anlamdadır, biz de CTP Yönetimi olarak United Medya’nın bu politikasını sonuna kadar destekleyeceğiz. Gerçekten de genelde United Medya, özelde de Yenidüzen ve Kanal SİM’in de aslında bir tür yaygın eğitim yürüttüğünü ve bu yaygın eğitimin özellikle adalet, özgürlük, demokrasi, insan hakları, barış konularında olduğunu düşünüyoruz ve bu yönde devam etmesini de çok arzu ediyoruz. CTP olarak United Medya’yı kesinlikle bir propaganda aracı olarak görmüyoruz, biz kendi propagandamızı başka araçlarla yapıyoruz, yapacağız. Bu ülkenin gerçekten bir duruşu olan, barış gazeteciliği yapan, barış medyası adına hizmet veren, demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına iktidarda kim olursa olsun sahip çıkan, gerektiğinde CTP dahil, herkesi bu konulardaki yetersizliği nedeniyle eleştiren, öneriler getirebilen bir medyaya ihtiyaç var.

Özellikle de medyanı maalesef dördüncü güç denmesine rağmen en az ilk üç güç kadar yıprandığı, tartışılır hale geldiği ve gerçekten misyonunun zaman zaman böyle gövde değiştirdiği bir dönemde böyle bir medyaya çok ihtiyaç var. United Medya bu sorumluluğu üstleniyor. CTP olarak değil, demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına inanan insanlar olarak… Hem bu güne kadarki çabanız için teşekkür etmek amaçlıdır bu ziyaret, hem de bundan sonra daha da güçlü şekilde bu değerleri nasıl savunabiliriz, biz yardımcı olabilir miyiz herhangi bir konuda, sizin bize bu konuda, bu değerlerle ilgili çalışmalarımız konusunda önerileriniz var mı, bunları öğrenmek amaçlıdır.”

Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, gazetecilerin özerk yönetimi ve editoryal bağımsız anlayışına gösterilen ilerici duruşa teşekkür ederek; United Medya’nın anahtarının sadece, barışa, demokrasiye, özgürlüğe inananların elinde olduğunu hatırlattı, “Bu değeri koruyalım, dayanışmayla büyütelim” dedi.

Mutluyakalı: “Rekabet asla kendi değerlerimizin üzerine çıkmaz”

United Medya ailesi adına ziyaretten duydukları mutluluğu dile getiren Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, CTP’ye, gazetecilerin özgürlük alanına ve editöryal bağımsızlığına gösterdiği saygı için teşekkür etti.

Mutluyakalı, United Medya’nın tiraj ya da ticari kaygılarla bir yayıncılık yürütmediğini, ancak, kendi gelişimi için rekabet ortamında ayakta durmak zorunda olduğunu belirtti.

“Bu anlamda kurumsallaşmayı önemsiyor, ancak, rekabet koşullarını asla Yenidüzen’in değerlerinin üzerine koymuyoruz” dedi.





“Buranın anahtarı…”

Mutluyakalı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal medya çağında yaşıyoruz ya, hep şu söyleniyor, ‘Herkesin artık bir gazetesi var, özgürlük alanı çok geniş’… Bugün bir dostum dedi ki, ‘Türkiye’deki referandumla ilgili bir paylaşım yaptım, sabah facebook’u açtığımda üç gün profilimin kapatıldığını gördüm. Paylaşımım sakıncalı bulunmuş.’ Velhasıl o çok özgür alan dahi dediğimiz mecranın anahtarı birilerinin elindedir. Sizi sessiz bırakabilirler… Oysa buranın anahtarı sadece barışa, demokrasiye, özgürlüğe inananların elindedir ve çok değerlidir. O nedenle United Medya ilericilerin, toplumun sesinin, özgürlüklerinin anahtarıdır. Bu anahtar da bizzat yurtseverlerin elindedir. Elbette bu anahtar, barış gazeteciliği, demokrasi, özgürlük gibi değerlerle işlevini kazanıyor. Bu anahtara daha çok sahip çıkmak için daha güçlü olmamız gerekiyor, daha güçlü olmamız için de hep birlikte dayanışma göstermemiz önemlidir. Bu dayanışmayı ne kadar yükseltirsek, o anahtar elimizde daha sağlam olacak. Bizler de bütün aile adına teşekkür ederiz”.