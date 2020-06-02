Erhürman: "Tahammülümüzü daha fazla zorlamayın!"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi hastanesi konusunda açıklama yaptı. Erhürman, ""Bilim kurulları "artık ihtiyaç yok" diyorlarsa gerekçeleriyle birlikte bunu açıklasınlar, biz de rahatlayalım ve boşuna konuşmayalım. Ama kimse "ihtiyaç yok" demiyorsa tahammülümüzü daha fazla zorlamayın!" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Kapalı kaldığımız dönem içerisinde her gün "pandemi hastanesi"ni konuştuk. Hükumet yetkilileri de bunun acil bir ihtiyaç olduğunu söylediler. Dün Meclis'te, Girne'de yeni hastanenin yılbaşına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini öğrendik.

Oysa konuşulan, gerçekleşmesini asla istemediğimiz ama uzmanların hazırlıklı olmamız gerektiğini söylediği kötü senaryolar dışa açıldığımız zamanı veya sonbaharı işaret ediyor.

Bildiğimiz kadarıyla Sn. Sağlık Bakanı bu ihtiyacın hala var olduğunu düşünüyor. Peki hiçbir yetkili makam hiç olmazsa insanların dışa açılma konusundaki endişelerini gidermek maksadıyla olsun, kamuoyuna bu konudaki planın ne olduğunu açıklamayacak mı? Bilim kurulları "artık ihtiyaç yok" diyorlarsa gerekçeleriyle birlikte bunu açıklasınlar, biz de rahatlayalım ve boşuna konuşmayalım. Ama kimse "ihtiyaç yok" demiyorsa tahammülümüzü daha fazla zorlamayın!"