Erhürman: Süreci berbat yönettiniz

Başbakan’ın ‘Resmi Gazete’de yayınlatmam’ dediği Yeniboğaziçi, Gazimağusa, İskele İmar Planı Meclis Genel Kurulu’nda gündem oldu…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İmar Planı ile ilgili çalışma başlayalı 1 yıl olduğuna ve bu 1 yılın 7 ayının da UBP-HP Hükümeti’nin görev süresinde olduğunu işaret etti, Hükümet’in UBP kanadı bu sürede teknik sorunlar görmüşse, sorunların neden bu sürede çözülmediğini sordu.

“Anladığımız kadarıyla Başbakan, İçişleri’nin yürüttüğü çalışmada ‘hukuki ve teknik sıkıntılar’ gördü ve yayınlatmadı. O zaman niye Sayın İçişleri Bakanı ile bu yol birlikte yürünmedi de o süreçte görünsün bu sıkıntılar…” diyen Erhürman, ‘ne olacağının bilinmediği’ bir noktaya gelindiğine işaret etti.

İçişleri Bakanı’nın İmar Planı’nın ‘Birleşik Kurul’a gidemeyeceğini’ söylediğine de değinen Tufan Erhürman, “Bu süreci berbat bir şekilde yönettiniz. 7 aydır bu işteki duruşunuz, dahliniz nedir diye soruyoruz, sonunda çıkıp yayınlaşmayacağınızı söylediniz. Ne yapmayacağınızı söylediniz, ne yapacağınızı da söyleyin… Çöpe mi?” dedi.

Yaratılan kaos ve kargaşa nedeniyle kimsenin bir daha bir İmar Planı hazırlamaya girişmeyeceğimi belirten Tufan Erhürman, “Şimdi ne olacak” diye sordu.

“Neyin yürürlükte olduğu bilinmiyor…”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ben iki partinin arasını açmak için konuşmuyorum” dedi, fikir ayrılıklarını son dakikaya bırakılmaması ve ülkenin de kaosa sürüklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Şu anda Emirname’nin mi, Fasıl 96’nın mı, neyin yürürlükte olduğunun bilinmediğinin altını çizen Erhürman, Başbakan’a bundan sonrası için ‘süreci doğru yönetme çağrısı’ yaptı.

‘Meclis’in ağası’ Ersan Saner…

İmar Planı’nın tartışıldığı Genel Kurul’da İçişleri Bakanı söz almazken, UBP Genel Sekteri Ersan Saner, yerinden sürekli söz alarak amaçlarının ‘üzüm yemek’ olduğunu söyledi.

Erhürman kürsüdeyken ‘sürekli konuşan’ Ersan Saner, kendi sordu, kendi yanıtladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Saner’i ‘Meclis’in ağası’ gibi davranmakla eleştirdi