Erhürman: “Sosyal patlamayı önleyiniz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, devletin gerekirse borçlanarak, sosyal patlamaların önüne geçmesi gerektiğini söyledi.

Çalışmaya devam eden iş yerlerinde işten durdurulan işçilere dikkat çeken Erhürman, ayrıca, basın gibi geliri sıfırlanan alanları da gündeme taşıdı.

Çalışma Bakanlığı’nın işverenlerin temsilcileriyle de bir araya gelmesini öneren Erhürman, ülkedeki yabancı işçilere yönelik desteğin de netleşmesi gerektiğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman şu paylaşımı yaptı:

''Çalışmaya devam eden iş yerlerinde işten durdurulan işçiler olduğu bilgisi geliyor. Çalışmaya devam ettiği varsayılsa bile, basının, reklam, gazete satışı gibi gelir kaynaklarının kuruduğu hepimizin malumu. Bu sektörde de işsiz kalan, mali sıkıntı içine düşen insanlarımız var. Nisan sonunda kendilerine 1500 TL ödeme yapılacağı bildirilen özel sektör çalışanlarının yetersiz olduğu açık olan bu rakamın üzerinde herhangi bir miktarı işverenlerinden alıp alamayacakları belirgin değil. Üçüncü ülke yurttaşı işçilere hangi miktarda katkı yapılacağı, bu katkının asgari ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı netleşmedi. Çalışma Bakanlığı işverenlerin temsilcileriyle de bir araya gelip hemen bu sorunlara çözüm üretmeli. Devlet borçlanacaksa borçlanmalı ama bu sorunun sosyal patlamaya dönüşmesi mutlaka engellenmeli. Aksi halde yaşayacağımız sosyal patlamaların maliyeti borçlanmanın maliyetinden fazla olabilir ve bunun altından hiçbirimiz kalkamayız...''