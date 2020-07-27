“Tek bir insanın işsiz kalmasına izin veremeyiz”

Ana muhalefet lideri, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Tek bir kişinin işsiz kalmasına, tek bir iş yerinin kapanmasına izin veremeyiz, buna tahammülümüz kalmadı” dedi.

İnsanlar işsiz kalırken, sağlık endişeleri yaşanırken ve iş yerleri kapanırken ülkenin “hükümet senaryoları” ile boğuştuğunu anlatan Tufan Erhürman, yönetim boşluğuna dikkat çekti.

Erhürman, “Sorumsuzluk var, basiretsizlik var, ciddiyetsizlik var. Bu hükümet, bu yönetenler bu halkın gailesini çekmiyor” şeklinde konuştu.

Tufan Erhürman, ülkenin bölünerek yönetilmeye çalışıldığını belirterek, yürütmenin sürece liderlik yapmadığını söyledi.

“Ülkede bir yürütme var ve Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı bu sürece liderlik yapmıyor” diyen Tufan Erhürman, bir soru üzerine, “Bir liderlik sorunu vardır, süreçlere liderlik edilmiyor. Her alanda ülkeye liderlik için kendimi hazır görüyorum. Çünkü bunun için ortak çözümler üretmeye ve diyaloğa ihtiyaç vardır. Oysa bunun aksine ülke bölünerek yönetilmek isteniyor” yanıtını verdi.

Erhürman, basınla buluştu, yayın yönetmenleri ve yazarlar ile bir araya geldi.

Erhürman ülkede “ekonomi”ye dair yakıcı sorunlar olduğunu söyledi, son durumla ilgili bilgi verdi:

“4.5 ayda resmi olarak işsiz 840 KKTC yurttaşı kişi var. Bu resmi rakamlar dışında binlerce insan var. İşsizlik sigortasını 1.500 liraya indirdiler, bu parayla geçinen insanlar var. 1.200 insan da yine resmi rakamlara göre kısmı çalışmaya geçti. Peki kaç kişi işten durdu? 15 bin kişi işten durma başvurusu yaptı.”

Erhürman toplantıda özetle şunları söyledi:

“Ülkede olağan bir dönem yaşamıyoruz. Dünya böyledir. O nedenle yüksek sesle bir muhalefet yerine yapıcı olduk, halkı korumak istedik. İntikamcı davranmadık, yardımcı olmak istedik.”

“Salgın sürecinde halkın başarısına şahitlik ettik. Ancak hükümete, kendilerine şu soruyu yöneltmelerini istedik: Biz niye kapanmıştık.”

“Sağlık sistemimiz çok sayıda vakaya hazır değildi, bunu biliyorduk. Hazırlıkların tamamlanmasını istedik. Pandemi Hastanesi’nin gerekliliği halen eylemlerle hükümete anlatılmaya çalışılıyor. Hep kulaklar tıkandı. Şimdi alınan kararlar riskli kararlar.”

“Tek kriz merkezi, tek bilim kurulu, tek ağızdan ve düzenli şeffaf açıklamalar istedik. Kurul kararlarına uyulmuyor.”

“Sağlığa ilişkin yönetim gibi ekonomi de yakıcı sonuçlar üretti. İşsizlik ortada. İmar Planı felaketini yaşadık. Tek bir kişinin işsiz kalmasına, iş yerinin kapanmasına izin veremeyiz, buna tahammülümüz kalmadı.”

“Maliye bir şirket değildir, özel sektör çalışırsa maliye ayakta kalacak. Bu gidişle yeni senede Türkiye’den iki kat para istemek zorunda kalacağız. Kendi ayaklarımız üzerinde durma noktasında süratle uzaklaşıyoruz.”

“Yaşadığımız sorunlar yetmezmiş gibi yürütme organı içerisinde bir didişme, karşılıklı suçlamalar başladı. Cumhurbaşkanı ile hükümet arasında koordinasyon sağlanamıyor, liderlik yapılamıyor. Yeni hükümet senaryoları ile boğuşuyoruz.”

Erhürman, kendilerinin bu ülkeye dair gaileleri olduğunu söyledi.

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‘Anketlerde durum bizim için tatmin edici’

“Yeni anketimiz şu anda sahada ve ayrıca aldığımız başka sonuçlar da var, durum bizim için tatmin edicidir, ikinci turdayız ve salgın öncesine göre de çok ileri bir noktadayız. Göz var, izan var ayrıca o nedenle sonuçlar tatmin edicidir.

“Erken seçime elbette hazırdır, biz aylardır sokaktayız. Erken seçim sözünü Başbakan telaffuz ettiyse, bu hükümet bitti demektir.”

“İnsanlar hem sağlık hem ekonomi açısından canıyla uğraşırken biz seçim gündemiyle halkın karşısına çıkmayı seçmedik...”