CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, üyelere yönelik başlattığı toplantılara dün akşam Güzelyurt’ta devam etti. Güzelyurt İlçesi’nin organizasyonu ile gerçekleşen toplantı ilçe binasında düzenlendi. Salona sığmayan üyeler gelişmeler hakkında bilgi alırken, akıllarındaki soruları sorma ve düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali’nin de üyelere seslendiği toplantıda, Kıbrıs Sorunu, hükümetin icraatları ve parti politikaları tartışıldı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda yeni yol haritası paylaşıldı.

SİYASİ EŞİTLİK FEDERAL DEVLETTEKİ TÜM YAPILARA YANSIMALI

Konuşmasının büyük bölümünü Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan gelişmelere ve Cenevre görüşmelerine ayıran Erhürman, “Öyle bir dönemeçteyiz ki her şeyi açık açık konuşmalı, paylaşmalıyız” dedi. Göreve geldiği günden itibaren yurtta, Türkiye’de ve Cenevre’de yaptığı temaslar hakkında bilgi veren Erhürman, yakın zamanda çözümün bir ihtimal olarak ortada durmaya devam ettiğini yineledi. Masada bazı sorunlar bulunduğunu, bunların en önemlisinin siyasi eşitlik konusunda olduğunu belirten Erhürman, “Sayın Anastasiadis dönüşümlü başkanlığı sözlü olarak kabul etti ancak yazılı bir kabul olmadı. Bu konu pazarlık konusu olamaz” dedi. Erhürman, federal yapının işlemesinin koşulu olan siyasi eşitliğin federal devletteki tüm yapılara yansıması, Kıbrıslı Türklerin onayı olmadan hiçbir kararın alınamaması gerektiğini vurguladı.

YAŞAYABİLİR ÇÖZÜM İÇİN…

Amaçlarının federasyonu kurmak ve birlikte yönetmek olduğunu kaydeden Erhürman, ülkede öngörülebilirliğin sağlanması arzusuyla bir an önce çözüm istediklerini, referandumda ‘evet’ demek için anlaşmanın içindeki hükümlerin sonradan uluslararası mahkemelerce iptal edilmeyeceğini bilmenin, bu anlamda hukuki kesinliğin sağlanmasının gerektiğini vurguladı. Erhürman, CTP açısından hukuki kesinliğin yaşayabilir bir çözüm için şart olduğunu belirtti. Erhürman, garantiler konusuna da değinerek, her iki toplumun da kendini güvende hissedeceği bir formül bulmak zorunda olduklarını kaydetti.

HARİTALARDAKİ ORANLAR CENEVRE’YE GİDERKEN BİLİNİYORDU

Cenevre’de çok önemli gelişmeler yaşandığını belirten Erhürman, “Liderler ilk kez harita verdi. Oranların bunlar olacağı Cenevre’de belirlenmedi. Haritaların bu oranlar çerçevesinde hazırlanacağını oraya giderken herkes biliyordu” dedi. Erhürman, tüm taraflarla yoğun temas içinde olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, CTP’nin bu sürecin doğru yönetilmesi için her türlü katkıyı koymaya devam edeceğini belirtti.

GELECEĞİ PLANLAMAK, PROJELENDİRMEK ZORUNDAYIZ

“Kıbrıs Sorunu’nda bu noktadayız ve bu konuda çok çalışacağız diye başka hiçbir konuyla ilgilenmeyecek değiliz. Bir yandan müzakereler için çalışırken başka işler de yapacak enerjimiz vardır ve bu ülkede Kıbrıs Sorunu çözülse de çözülmese de karşımızda ülkenin geleceğini planlama ve projelendirme görevi var” diyen Erhürman, gerçekçi olduklarını ve turizm, tarım, sanayi alanlarında yapacakları işlere, üretecekleri projelere çözüm olsa da olmasa da çok ihtiyaç olduğunu söyledi. Ülkede turizm, tarım, sanayi ile ilgili bölge bölge planlama yapmak için çalıştıklarını kaydeden Erhürman, ekonomi konularında uzmanlarla ciddi çalışma içinde olduklarını ifade etti. Çözüm olsa da olmasa da uygulanabilir planlar ortaya koyacaklarını belirten Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının her bireyinin yardımına ihtiyacımız var. Bu ülkede dönüşümü ancak hep birlikte çalışırsak başarabiliriz” dedi.

HÜKÜMET NE YAPTIĞINI BİLMİYOR!

Hükümetin icraatlarına ve zamlara da değinen Erhürman, hükümetin ne yaptığını bilmediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hükümet karaname yapar hukuka aykırı… Emirname yapar hukuka aykırı… Vatandaşlık verir hukuka aykırı… Bunları mahkemeye taşıdık, kaybedeceklerini görünce kararları geri çektiler. Erken seçim için topu muhalefete atıyorlar… Dünyanın başka bir yerinde böyle bir şey olabilir mi? Erken seçim istiyorlarsa hodri meydan diyorum ama sesleri çıkmıyor. Yedi tane imza getir ben yirmi CTP’linin desteğini vereceğim diyorum sessizliklerini koruyorlar. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KTHY ve ETİ eski çalışanları ile ilgili yasanın Meclis’ten geçmesi halinde Şubat ayında duvara toslayacağımızı söyledi. DP’li vekilleri alıp salonu terk etti. Sonra yasa geçti. Denktaş ne yaptı? İstifa etmedi. Şubat ayı geliyor, duvara toslamazsak ne olacak? Denktaş yalan mı, yanlış mı söylemiş olacak? Bu durumda istifa edecek mi? Demagojiyi bırakıp bu sorulara yanıt vermeleri gerekiyor”.

HEPİNİZİ GÖREVE DAVET EDİYORUM

KKTC-TC mali protokollerinden de söz eden Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Bize diyorlar ki siz mali protokolü imzalamadınız ve ülkeye para girişi yavaşladı. İmzalamadık evet çünkü halkımızın yararına olmayan, düzeltilmesi gereken bazı noktalar olduğunu düşünüyorduk. Ama imzalasaydık herkes biliyor ki ciddiyetle imzamızın arkasında dururduk. Oysa bu Hükümet ne yaptı? Önlerine ne gelirse imzaladılar ve şu ana kadarki hedeflerin sadece yüzde iki-üçünü gerçekleştirdiler. Aradaki fark, hem halkın yararını düşünme, hem de atılan imzanın arkasında durma ciddiyetini gösterme noktasındadır. CTP olarak bizim üzerimize düşen, ülkeyi bu hale getirenlerin ve bu ülkenin geleceği için hiçbir planı, programı, hayali olmayanların karşısına gelecek planlarımızla, somut ve uygulanabilir projelerimizle çıkmaktır. Bu ülkenin geleceğini doğru planlayabilecek, bu ülkeyi öğrenimlerini tamamlayan çocuklarımızın terk etmek değil, yaşamak ve üretmek isteyecekleri bir ülke haline getirebilecek tek parti CTP’dir. Bu noktadan sonra hepinizi göreve davet ediyorum. Arkamıza bakmayacağız, sadece ileriye bakacağız. Geleceği kuracak planları, projeleri hazırlamak ve uygulamak için karıncalar gibi çalışmaya devam edeceğiz”.