Erhürman: “Siyasi eşitlik en temel mesele”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak Kıbrıs sorunu görüşmeleri ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Erhürman “Geçmiş mutabakatlarda ve Güvenlik Konseyi kararlarında yer aldığı ve dolayısıyla dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkili katılımı da içeren şekliyle siyasi eşitlik en temel mesele” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşme son derece önemli. Bu noktada Sayın Guterres’in kendi açıklamalarında ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan yönteme ve içeriğe dair temel hususlara kararlılıkla sahip çıkması belirleyici olacak. Geçmiş mutabakatlarda ve Güvenlik Konseyi kararlarında yer aldığı ve dolayısıyla dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkili katılımı da içeren şekliyle siyasi eşitlik en temel mesele. Buralarda netleşilir ve ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir müzakere yöntemi de kabul edilirse kapsamlı çözüm yolunda bizi ileriki aşamalara taşıyacak önemli bir adım atılmış olur. En büyük dileğimiz Berlin’de bu adımın atılmasıdır.”