Erhürman: “Siyasi ayak oyunlarına adımızı karıştırmayınız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyada yer alan koalisyon iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Erhürman, “Durmadan birbirini görevini yapmamakla, hukuka aykırı davranmakla, hükumete duyulan güveni sarsmakla ve ortağını kandırmakla suçlayan iki ortak ortaklığa devam edip etmeyeceklerine kendileri karar versin. Siyasi ayak oyunlarına adımızın karıştırılmasına asla izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Gün içinde, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, içinde CTP'nin adının da anıldığı yeni bir koalisyon için görüşme yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Böyle bir görüşme süreci içerisinde hiçbir biçimde yer almadığımızı açıkça belirtmek isterim.

Daha önce defalarca söylediğimiz gibi, yönetme kabiliyetini ve halkın güvenini tamamen yitirdiği açık olsa da, ortada bir hükumet varken hükumet ortaklarından herhangi biriyle böyle bir konuyu konuşmayı siyasi etik açısından doğru bulmayız ve böyle bir şeyi asla yapmayız. Durmadan birbirini görevini yapmamakla, hukuka aykırı davranmakla, hükumete duyulan güveni sarsmakla ve ortağını kandırmakla suçlayan iki ortak ortaklığa devam edip etmeyeceklerine kendileri karar versin. Siyasi ayak oyunlarına adımızın karıştırılmasına asla izin vermeyiz!”