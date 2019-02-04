Erhürman: Samimi bir görüşme oldu

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

ERHÜRMAN: SAMİMİ VE YARARLI BİR GÖRÜŞME OLDU

Başbakan Tufan Erhürman, TAK'a yaptığı açıklamada, Fuat Oktay ile samimi ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın akşam saatlerinde KKTC'den ayrılması bekleniyor.

Oktay, bugün toprağa verilen 1.Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın cenaze törenine katılmak için bu sabah KKTC’ye gelmişti.