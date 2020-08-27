Erhürman: "Pandemi bize ayna tuttu"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, pandemi sürecinin ülkenin eksiklikleri ve durumuyla ilgili ayna tuttuğunu söyledi.

Erhürman, BRT'de yayımlanan Basın Odası'na konuk oldu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pandeminden önceki süreçte de Cumhurbaşkanlığı'nın görevlerini üç ayaklı tanımladıklarını anımsatan Erhürman, Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs sorunu müzakereleri yanında Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılmasıyla ilgili girişimleri yapmak ve Anayasa'nın verdiği yürütme yetkisinde Bakanlar Kurlu'uyla birlikte çalışmak, öncülük etmek olduğunu söyledi.

"Pandemi süreci bize ayna tuttu, sorunlarımızla, eksiklerimizle yüzleştirdi" diyen Erhürman, sağlık ve eğitimdeki eksikliklerin daha yoğun görüldüğünü vurguladı.

Tufan Erhürman, pandemi sürecinin ekonomideki kırılganlığı da gösterdiğini kaydetti.

Bütün bunların liderlik gerektirdiğini ifade eden CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, pandemi sürecinde ortaya çıkan sorunlar yanında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin etkilerinin önümüzdeki süreci etkileyeceğini, bunların zaman alacağını, yoğun dış politika gerektirdiğini söyledi.

Erhürman, tüm misyon ve işlevleriyle değerlendirildiğinde, pandemi sürecinin Cumhurbaşkanlığı'nın önemini gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı seçilirse, Bakanlar Kurulu'na daha sık başkanlık edeceğini söyleyen Tufan Erhürman, istikrarlı bir makam olarak Cumhurbaşkanlığı'nda geçmiş ve yeni hükümetler arasında köprü kuracağını, olumlu projelerin devamlılığını sağlayacağını kaydetti.