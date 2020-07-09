Erhürman: “Özel sektör batma tehlikesiyle karşı karşıya”

Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’de katıldığı televizyon programında, pandemi sürecinin başından itibaren reel sektörün ayakta kalması gerektiğini söylediklerini ancak Türkiye ile imzalanan protokolde, reel sektörün düşünülmediğini gördüklerini belirtti.

Erhürman, “Sadece memuru ödeyerek, bu süreci yöneteceğinizi sanıyorsanız, bu reel sektörü batırır, insanları işsiz, aşsız bırakırsınız ve siz 2021’e giderken para toplamak için yüzünüzü yine reel sektöre döneceksiniz” şeklinde konuştu.

Sağlık alanında en riskli döneme girilirken pandemi hastanesinin henüz yapılmadığını ve halkın bu konuda büyük endişe taşıdığını kaydeden Erhürman, ‘yeni normal’ diye tanımlanan dönemin gerekli hazırlıklar tamamlanmadığı için sıkıntılarla geldiğini söyledi.

Tufan Erhürman, “Bu işi ciddiye alan, sorumluluk sahibi herhangi bir parti, dört ay içerisinde bu pandemi hastanesini yapardı. Yeter ki ciddiyet sahibi olsun. Ticaret Odası ve Sanayi Odası’nın katkı koymaya hazır olduklarına dair açıklamaları da var, Sağlık Fonu’nda para da var. Ancak hala pandemi hastanesi yok. Bugüne kadar Sağlık Bakanı’nın ağzından ‘Pandemi hastanesine ihtiyaç yoktur’ açıklamasını da duymadık” dedi.

Ülkede ‘siyasi istikrarsızlık’ olduğunu, hükümetlerin ömrünün orta ve uzun vadeli sorunları çözmeye yetmediğini anlatan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı bu ülkenin orta ve uzun vadeli ekonomik problemlerini de, sağlık sistemindeki sorunlarını da, turizmdeki sorunlarını da gaile edinen bir makam olmalıdır” dedi.