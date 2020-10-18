Erhürman oyunu kullandı
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün Gönyeli İlkokulu’nda 65 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
A+A-
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün Gönyeli İlkokulu’nda 65 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Erhürman’a oy verme işlemi esnasında eşi, parti yöneticileri, Gençlik Örgütü üyeleri ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli eşlik etti.
Bu haber toplam 204 defa okunmuştur
Etiketler : Tufan Erhürman
Önceki ve Sonraki Haberler