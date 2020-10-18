Erhürman oyunu kullandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün Gönyeli İlkokulu’nda 65 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Erhürman’a oy verme işlemi esnasında eşi, parti yöneticileri, Gençlik Örgütü üyeleri ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli eşlik etti.