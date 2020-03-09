Erhürman: "Ortak kararlara ihtiyaç var"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs'ın güneyindeki iki coronavirüs vakasının İki toplumlu sağlık teknik komitesi tarafından ele alınması gerektiğini belirtti, ortak kararlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Güneyde iki coronavirüs vakası tespit edildi. İki toplumlu sağlık teknik komitesinin bu ortak sorunla ilgili ortak kararlar üretmesi için daha ne olması gerekiyor? Dört kapının kapatılması gibi bilimselliği ve tutarsızlığı açık bir karara değil, iki toplumdan uzmanların bilimsel yaklaşımla verecekleri ve birlikte uygulanacak ortak kararlarına ihtiyaç var."