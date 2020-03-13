Erhürman: “Önlemler arttırılmalı”

CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önlemlerin artırılması gerektiğini ifade ederek, ekonomide daralma ve mali sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizdeki vaka sayısının beşe çıktığı haberi geldi. Bu noktadan sonra önlemlerin artırılması gerektiği açık. Önlemlerle birlikte ekonomide daralma ve mali sorunlar yaşamamız kaçınılmaz. Ancak uzmanların gerekli olduğunu söylediği önlemlerden ekonomik/mali sebeplerle kaçınma lüksümüz yok. Bir yandan uzmanların sağlık açısından gerekli olduğunu ortaya koyduğu tüm önlemleri alırken, diğer yandan da sektörlerin yaşadığı/yaşayacağı sıkıntıları mümkün olduğunca azaltacak ve özel sektörde işten durdurmalar olması halinde işçilerimizi çaresiz bırakmayacak bir paket üzerinde çalışmak durumundayız. Her iki konuda da her türlü siyasi ayrışmayı bir yana bırakarak dayanışma içinde olmamız gereken bir dönemdeyiz.