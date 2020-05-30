Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun "ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ücretlerini kendilerinin karşılayacak" olmasına ilişkin kararına tepki gösterdi.

Erhürman, “Öğrencilerin, gerekli önlemler alınarak dönmesini teşvik etmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz?” sorusunu hükümete yöneltti.

Açıklaması şöyle:

“Dün açıklanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre öğrenci izni olanlar 8 Haziran'dan itibaren ülkeye gelebilecekler ama karantina ücretlerini kendileri ödeyecekler.

Yeniden açılma sürecinin yaşandığı tüm ülkelerde turistlerin ve öğrencilerin gerekli tedbirler alınarak ülkeye gelişini teşvik edecek düzenlemeler yapılıyor. Biz üniversitelerle de görüşerek karantina bedelinin üniversitelerle maliye arasında yapılan bir anlaşmayla ödenmesini sağlamayı akıl edemedik mi? Öğrencilerin, gerekli önlemler alınarak dönmesini teşvik etmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Anlamakta da, duyduklarıma inanmakta da güçlük çekiyorum gerçekten...”

Bakanlar Kurulu’nun kararı:

“8 Haziran’dan itibaren KKTC vatandaşı olmasalar dahi, ülkemizde ikamet izinli bulunanlar, çalışma izni bulunanlar, öğrenci izni olanlar, vatandaş olmasalar bile gelebilecekler. Geldiklerinde, karantinaya girecekler ve karantina bedelini kendileri ödeyecekler. Bu açıdan Maliye Bakanlığı çalışma yürütecek.”