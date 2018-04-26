Erhürman, Nobel ödüllü Sancar'ı kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, konferans vermek üzere KKTC’de bulunan 2015 Nobel Kimya ödülünün sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı kabul etti.

Başbakanlık’taki kabulde Erhürman’a Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ve YDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da kabulde yer aldı.



Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik bölümü öğretim üyesi Sancar, Nobel’in yanı sıra ABD Ulusal Bilim Vakfı, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, TÜBİTAK ve TÜBA ödüllerine layık görülmüştü.