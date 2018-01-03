Erhürman: "Muhtarları yönetime ortak edeceğiz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Muhtarlar doğrudan doğruya halk tarafından seçilmektedir ve yurttaşlarla bire bir, yüz yüze ilişki içerisindedir. Bu bilinçle CTP yönetiminde merkezi ve yerel idareyle muhtarlarımız arasında bilgi ve görüş alış verişini artıracak mekanizmalar devreye sokulacaktır” dedi. Ülkede yaşayan insanlarla bire bir görüşen muhtarların sorunları en iyi bilen kesim olduğunu söyleyen Erhürman, çözümleri de birlikte uygulayacaklarını, ülkeyi mahalle mahalle, köy köy yeniden planlayacaklarını belirtti. Lefkoşalı muhtarlarla buluşan Genel Başkan Tufan Erhürman, toplantıda mahalleleri ve köyleri yöneten muhtarların çok önemli bir iş yaptığını ve hak edilen değerin muhtarlara yeni dönemde verileceği belirtildi. Erhürman, “çok önemsediğimiz bir seçime giriyoruz. Bu nedenle muhtarlarımızla bir araya gelmek istedik. İdarenin en altta görünen ama yurttaşla en fazla, bire bir ilişki kuran kesimi muhtarlarımız. Sorunları birlikte çözeceğiz” dedi.

"Muhtarların belediyelerle ilişkileri geliştirilecek"

Bazı belediyelerin çok büyüdüğü, sorunların daha hızlı tespit edilmesi ve çözüme daha hızlı ulaşmak adına halk tarafından doğrudan doğruya seçilmiş muhtarlarımızdan daha fazla yararlanmak gerektiği üzerinde duran Erhürman şöyle konuştu:

“Muhtarlar doğrudan doğruya halk tarafından seçilmektedir ve yurttaşlarla bire bir, yüz yüze ilişki içerisindedir. Bu bilinçle CTP yönetiminde merkezi ve yerel idareyle muhtarlarımız arasında bilgi ve görüş alış verişini artıracak mekanizmalar devreye sokulacaktır. Muhtarların mali ve yönetsel sıkıntıları var. Mali problemleri ve bazı muhtarlıklarımızın ofis problemlerini biliyorum. İşin bir de yönetsel yanı var tabii. Muhtarın yetkisi belirlenmiş değil. Halkın sorunlarıyla bire bir temas halinde olan muhtarların bilgi ve görüşlerini belediye organlarıyla düzenli bir biçimde paylaşmalarını sağlayacak mekanizmaları kuracağız. Merkezi idare ile muhtarların ilişkilerini de düzenli kılacağız. Hükümet dönemimizde muhtarlarla toplantıları düzenli olarak yapacağız. Muhtarlık binalarının da belirli bir standarda, donanıma kavuşmasını sağlayacağız”.

“Bölgesel projelerimize en büyük desteği muhtarlardan bekliyoruz”

Uyuşturucuyla mücadeleden, çevre temizliğine kadar muhtarlarla iletişim halinde hareket edileceğini aktaran Erhürman, muhtarların kendi mahalle ve köyleri için projeler üretmelerini sağlayacak eğitimler verileceğini, üretilecek projelerle mali kaynaklara ulaşımın sağlanacağını söyledi. Mesarya köylerinin her birinin önemli potansiyelleri olduğunu, tarımsal, tarihsel, kültürel değerleri bulunduğunu, bunları muhtarlarla birlikte ortaya çıkaracaklarını belirten Erhürman, Lefkoşa Surlariçi’nin de yeniden planlanacağını ve içinde yaşayan gençlere destek sağlanacağını ifade etti. Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlerin köylerinde kalabilmeleri için sıfır faizli, uzun vadeli krediler vererek gerektiğinde güçlerini de birleştirmelerini özendirerek yapılan planlar çerçevesinde girişimler yapmalarına destek vereceğiz. Mesarya köyleri için ise her köyün özgün hikayesini, ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağız, potansiyeline bağlı olarak turizm ve tarımdan kazanmasını sağlayacağız. Gençler köylerinde yaşayabilsin, kazanabilsin, ekmeğini çıkarabilsin, ülkemiz kalkınsın diye... Mesarya için ayrıca tarımsal su meselesini hızla ele alacağız. Bu memlekette haysiyetli, adaletli, üretken bir sistem kurma hedefiyle göreve geliyoruz. Bu görevde ve yürüteceğimiz bölgesel projelerimizde en büyük desteği de muhtarlarımızdan bekliyoruz” dedi.