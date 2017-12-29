Erhürman: Memleketi bu haramilerden kurtaracağız, adalet gelecek!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki milletvekili adayları Mağusa’da yurttaşlarla kucaklaştı. Maksim kahvehanesinde halk toplantısı gerçekleştiren Erhürman, 7 Ocak seçimlerinin ne denli kritik bir seçim olduğu üzerinde durdu. Yurttaşlara seslenen Erhürman, UBP-DP Hükümeti’nin 20 aylık sürede yaptığı yolsuzlukları, hukuksuzlukları tek tek hatırlatarak, “Bu seçim işte bu yüzden önemlidir. El birliği ile memleketi bu haramilerden kurtaracağız. Ülkeye adalet ve refah gelecek” dedi. UBP-DP’nin hükümette kaldığı 20 ay içerisinde yaptıklarına değinen Erhürman, Bedi’s piknik alanının, Salamis Antik Kenti’ndeki arsanın, Kumyalı’da 565 dönüm arazinin, Tatlısu sahilinin, Girne emirnamesinin, Girne Antik Limanı’nın, Çıkarma Plajı’nın ve Karşıyaka’daki Gorno Tepesi’nin peşkeş çekilmeye kalkışıldığını söyledi. Erhürman, “Yetmedi, döndüler Lefkoşa’nın içine el attılar. Askeri bölgeden ailelerine arsa verdiler, Lefkoşa’nın içinde ailelerine binalar, arsalar verdiler” dedi.

HALKIMIZ 7 OCAK’TA GEREĞİNİ YAPMALI

Bütün bunlar yetmemiş gibi UBP ve DP’nin bu süre içinde 12 bin vatandaşlık verdiğini, bunun da adil yapılmadığını, 2 bin vatandaşlığın vatandaşlık verilenlerin bir gün bile memlekette ikamet edip etmediğine bakılmaksızın dağıtıldığını, ülkeye turist vizesiyle bir günlüğüne gelip vatandaş yapılanlar bulunduğunu ifade etti. Erhürman şöyle konuştu:

“Bu memlekette 10 yıllardır çalışma izniyle çalışan başka insanlar varken onlar vatandaş yapılmadı ve turist vizesiyle bir günlüğüne gelenler yapıldı. Seçime 5 kala kırsal kesim arazisi dağıtacaklar diye gençleri birbirine düşürdüler. Bütün bunları 20 ayda yaptılar ama yetmedi, Özgürgün üstüne tüy dikti. 700 bin doları bir gecede çektiğine dair banka dekontu gazetelerde yayımlandı. Bekledik çıkar da yalanlar diye ama hiçbir şey söylemedi. Halkımızın 7 Ocak’ta gereğini yapması lazım. Bu işler artık yolsuzluk, hukuksuzluk ve adaletsizlik noktasını geçti. Halkın haysiyetine saldırıyorlar artık.”

CTP VARSA UMUT VAR

Bu halkın haysiyetiyle oynayanlara dur demek için memleketi karış karış planlayıp, gençlerin bu memlekete kök salmasını sağlayacak programları ortaya koyduklarını aktaran Erhürman, bu dönemde toplumun tüm kesimlerinden yetkin insanların CTP’de birleştiğini çünkü umudun CTP olduğunu söyledi. Erhrüman sözlerini şöyle tamamladı:

“Memleket duvara doğru gidiyor. Ya CTP gelir, bu gidişata son verir ya da beş yıl daha bunlara yetki verilirse, memleketin duvara toslamasını engellemekte büyük güçlüklerle karşılaşacağız. Bu işin ciddiyetinin farkına varmamız lazım. Onların adayları kartvizitlerini dağıtıp tik istiyorlar. Biz sizden bir bir oy istemiyoruz. Biz sizden geleceğimiz için, çocuklarımız, torunlarımız için ortaya koyduğumuz Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı’nı uygulamak için mühür istiyoruz. CTP olarak iktidara gelmemiz lazım. Bu memleketi bu haramilerin elinden el birliğiyle kurtarmamız lazım. Bu ülkeye adalet ve üretim gelecek. Kıbrıs Türk halkının 7 Ocak’ta bu bilinçle sandık başına gidip görevini yapacağından adım gibi eminim. Madem CTP var, umut da var gelecek de var!”