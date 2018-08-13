Erhürman: Meclis açık olacak

Başbakan Tufan Erhürman, yaşanan ekonomik sıkıntıya yönelik almayı düşündükleri tedbirleri önce Meclis’te paylaşacaklarını söyledi.

“Meclis’te açık bir görüşme yapacağız, umarım kamuoyu önünde yapacağımız bu görüşme siyasi bir şova dönüştürülmez” diyen Başbakan Erhürman, dövizin şubattan bugüne yüzde yüz arttığını söyledi.

Ülke olarak bir “seferberliğe” ihtiyaç duyulduğunu anlatan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nda saatlerce görüşmeler yaptıklarını, ekonomi çevreleri ile görüştüklerini ve bazı tedbirler hayata geçireceklerini anımsattı.

Muhalefetten de somut öneriler beklediklerini söyleyen Erhürman, Meclis’ten bu anlamda bir fayda umduklarını, üzerinde çalıştıkları tedbirleri de kamuoyu önünde açıklıkla konuşmak istediklerini belirtti.

Binali Yıldırım geliyor

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın çarşamba günü adaya geleceğini belirtti, “Türkiye’den randevu talebimiz geniş ve kapsamlı bir görüşme içindir. O nedenle Türkiye’nin yaşadığı bu yoğun ve sıkıntılı günlerde, doğaldır ki hemen böylesi bir randevu talebine yanıt gelmesini beklemiyorduk” diye konuştu.

Dövizden kaynaklanan ekonomik sıkıntıların hükümetle ilgisi olmadığını anımsatan Erhürman şunları söyledi:

“Kimi yorumlar gerçekten insanı gülümsetiyor, böylesi sıkıntıların CTP hükümetleri döneminde olduğu dahi söylendi. Geçmişte yaşanan en büyük bankalar krizinde de hükümette bir başka partinin olduğunu hatırlamak gerekir. Bu büyük sıkıntının hükümetimizle ilgisi olmadığı bilindiği gibi ekonomik sebeplerle dahi izah edilemez.”

“Nüfusun % 49’u istihdama katılmıyor”

Erhürman, dışa bağımlı bir ekonomik yapı gerçeğiyle yüzleşmemiz gerektiğini belirterek, ithalat ile ihracat arasında büyük bir uçurum olduğunu söyledi.

Nüfusun % 49’unun iş gücüne katılmadığını ve istihdamın da ciddi bir yapısal sorun olduğunu belirten Erhürman, “Özel sektörde yerli istihdam oranı yüzde 42’de kalıyor” dedi.

Turizm ve yüksek öğrenim sektörlerinden elde edilen gelirin ekonomiye doğrudan yansımadığını anlatan Erhürman, bunun üzerinde çalıştıklarını belirtti.

“Turizmdeki yerli istihdam ya da yerli ürün kullanım oranı kabul edilemez” diyen Erhürman, ekonomideki ciddi yapısal sorunlara çözüm üretmek için çalıştıklarını anlattı