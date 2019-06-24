Erhürman: Maraş ile ilgili itibar sarsıntısı yaşandı

Ayşe GÜLER

4’lü Koalisyon Hükümeti Başbakanı, CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Maraş açılımı ile ilgili ‘itibar sarsıntısı’ yaşandığını söyledi, “İletişim kazası yaşadınız, bu durum da itibar sarsıntısı yarattı” şeklinde konuştu.

Erhürman, Maraş konusunun ülkenin en önemli konularından biri olduğuna vurgu yapan Erhürman, hem Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hem de muhalefet partilerinin istişare sürecine dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, Maraş konusunda, kapalı kapılar ardından toplum liderinin by-pass edilerek, bir yerlere varılamayacağını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile Kıbrıslı Rum Lideri Anastasiadis’in birlikte yediği yemeğe işaret eden Özyiğit, “Burada iradeyi hiçe saymak var. Onu by-pass etmek Kıbrıs Türk toplumunu ve onurunu çiğnetmektir. Kıbrıs Türk halkı, onurunu çiğnetmeyecek” şeklinde konuştu.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı ise hükümet ortaklarının kafalarında Maraş açılım konusunda ciddi farklılık olduğunu söyledi.

Arıklı, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı seversiniz ya da sevmezsiniz bu konuda kendisini bilgilendirmeniz gerekiyor” diyen Arıklı, bu konunun hükümet kararı yerine devlet politikası olması gerektiğini belirtti.

Hükümetin Maraş açılımı ile ilgili aldığı karar Meclis’te gündem oldu.

Arıklı: “Maraş Türk yönetiminde açılmalı”

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Maraş açılımına değindi, hükümet ortaklarının kafalarında bu konuda ciddi farklılık olduğunu söyledi.

Arıklı, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı seversiniz ya da sevmezsiniz bu konuda kendisini bilgilendirmeniz gerekiyor” diyen Arıklı, bu konunun hükümet kararı yerine devlet politikası olması gerektiğini belirtti.

“Bu karar, bizi, Türkiye’yi, BM’yi, Güney Kıbrıs’ı, bölge ülkelerini ilgilendiren çok önemli bir karar” diyen Arıklı, “Bu konuda milli konsensüs oluşturulmalı. Bir karar alındıysa geriye dönemezsiniz” şeklinde konuştu.

Arıklı, Maraş’ın Türk yönetiminde, BM gözetiminde, özel statüde 1974 öncesindeki kullanıcılarının iskanına açılması gerektiğini savundu.

Özyiğit: “Maraş konusunda, toplum lideri by-pass edilemez”

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, İstanbul’da gerçekleşen seçime değindi, seçimin önemli bir dönüm noktası olduğuna kaydetti.

Özyiğit, Maraş konusunda, kapalı kapılar ardından toplum liderinin by-pass edilerek, bir yerlere varılamayacağını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile Kıbrıslı Rum Lideri Anastasiadis’in birlikte yediği yemeğe işaret eden Özyiğit, “Böyle yemekler, toplum liderinden habersiz yapılmaz biz de görüşme yaptığımızda basını yanımıza alıyoruz” dedi.

Özyiğit, “Burada iradeyi hiçe saymak var. Akıncı’yı beğenmeyebilirsiniz. Nisan’a kadar da bu grevini sürdürecek. Onu by-pass etmek Kıbrıs Türk toplumunu ve onurunu çiğnetmektir. Kıbrıs Türk halkı, onurunu çiğnetmeyecek” şeklinde konuştu.

Maraş açılımı gibi konuların düzenlenecek zirve ile ele alınması gerektiğine işaret eden Özyiğit, bu tür toplantıların Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantı ile yapılabileceğini belirtti

Özyiğit, Maraş’ın güven artıcı önlemler kapsamında, BM gözetiminde, yasal sahiplerine açılabileceğini aktararak, “İnkişaf olayında bizim mütaahitlerimiz de görev alsın, bunun karşılığında Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı’nın da uluslararası trafiğe açılmasının önerilmesini istedik” dedi.

Erhürman: “İtibar sarsıntısı var”

CTP Milletvekili Tufan Erhürman, Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik söz almadığını hatırlattı, bunun UBP’nin iç meselesi olduğunu, herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Maraş ile ilgili açılımın Türkiye medyası aracılığıyla duyurulmasını eleştirdi.

Bakanlar Kurulu kararı sonrasında, Başbakan’ın Türkiye medyasına beyan verdiğini hatırlatan Erhürman, burada da ‘Maraş’ın Türk yönetiminde açılması’ noktasından bahsedildiğini belirtti.

Maraş konusunun ülkenin en önemli konularından biri olduğuna vurgu yapan Erhürman, hem Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hem de muhalefet partilerinin istişare sürecine dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, “Şu anda ne biz, ne Cumhurbaşkanı neyin hedeflendiğini biliyoruz. Ne de Bakanlar Kurulu’nun açıklamaları birbirini tutuyor” dedi.

Söylenilenlerin tutarlı olunması gerektiğini, bu konuda açıklama öncesinde de ciddi çalışma yapılmasının önemine değinen Erhürman, “Burada itibar sarsıntısı vardır. İletişim kazası yaşadınız, bu durum da itibar sarsıntısı yarattı” şeklinde konuştu.

Özersay: “Akıncı ile Perşembe gün görüşeceğiz”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş ile ilgili eleştirilere teşekkür etti.

Bakanlar Kurulu’nda Maraş içerisinde envanter çalışması yapılması yönünde karar alındığın söyleyen Özersay, bu bağlamda eski sakinler ve Vakıflar İdaresi’ne halel gelmeyecek şekilde adım atılacağından bahsedildiğini dile getirdi

Özersay, envanter çalışması sonucunda bundan sonrasında atılacak adımların belirleneceğinin ifade edildiğini belirtti.

“Neyin envanterinin çıkarılacağı, takvimlendirme alınan kararın içinde yok. Çalışmayı kimlerin yapacağını netleştirmedik” diyen Özersay, siyasi parti başkanlarıyla irtibata geçildiğini, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelineceğini açıkladı.

Özersay, bu konuda İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile de görüşeceklerini dile getirdi.

Özersay, toplum liderinin by-pass edildiğine yönelik yaklaşımlarının doğru olduğunu da belirterek, “Cumhurbaşkanı seçilmiştir vurgusu yapıldığında, sanki Meclis’teki milletvekilleri seçilmemiştir gibi bir algı yaratılıyor” dedi.

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades ile yediği yemeğe de değinen Özersay, bu konuda olumsuz bir olgu yaratmanın doğru olmadığını, geçmiş hükümet ve şu andaki hükümet döneminde, yapılan bütün resmi görüşmelerin tutanaklarının Cumhurbaşkanı ile paylaşıldığını söyledi.

Özersay, geçmişte bazı sosyal içerikli görüşmelerin bilgisini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya verdiğini hatırlattı, “Cumhurbaşkanına gayrı resmi konularda eğer bilgisi olması gereken bir konu geçmişse, muhakkak bilgi verdim” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in sorusu üzerine, “İnsanlar bizi evine davet ettilerse, söylenen konular görüşülmediyse Cumhurbaşkanı’na neyin bilgisini verecektim”dedi.

Özersay, “Bu hafta siyasi partiler, Cumhurbaşkanı ve eski Cumhurbaşkanları ile görüşme yapıldıktan sonra envanter çalışması ile nasıl yapılacağı ile ilgili fikirleri alacağız. Kurumlarla istişare edeceğiz. Önümüzdeki hafta şekillendirmeye başlayacağız” diye konuşarak, “Şu anda bu konuda 10 akademisyen gönüllü olarak bizimle iletişim geçti” dedi.

Tatar: “Bu tren yola çıktı”

Başbakan Ersin Tatar, hükümette herhangi bir sıkıntı olmadığını, uyumlu olduklarını söyleyerek, federasyon sürecinin hemen hemen tükenmiş olduğunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile sıkıntısı bulunmadığını, kendisini çok sevdiğini, dostluğunun geçmişe dayandığını kaydeden Tatar, kendisine saygısızlık yapmayı aklından geçirmediğini belirtti.

Tatar, “Kudret bey, envanter meselesini bahsettiğinde, bir kapı açılacağını hissettim. Vakıflar’ın bir takım iddiaları var, Osmanlı döneminden tapular var. Bunlar elimizden alındı, hukuk ihlal edildi” dedi.

“50 yıldır Maraş orada duruyor. Rum tarafının anlayışı ‘cepte keklik bir anlaşma durumunda Maraş’ı alacağız’ şeklinde. Kıbrıs’ta anlaşma olmadı, bu devir kapandı” şeklinde konuştu.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimine 8-9 ay kaldığını hatırlatan Tatar, Kıbrıs’ta siyaset durumunun değiştiğini belirtti.

Tatar, AİHM’de bir takım kararlar üretildiğine de işaret etti.

Envanter çalışması ile sürecin şekilleneceğini kaydeden Tatar, “proaktif siyasetin zamanı geldi. Bu kararı biz vereceğiz. Açıldığı takdirde Rumlar mallarına gelebilecek ya da Acapulco örneğinde olduğu gibi satabilecek. Orası, para oldu.” dedi.

Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceğine inanmadığını da söyledi.

“Bu tren yola çıktı. Bir vizyon, duruş meseledir. Bunu savunabilirsek, o zaman hayata geçirebileceğimize inanıyorum” diyen Tatar, “Envanter çalışması bana heyecan vermez. Bana heyecan veren, bu kararın ardından yaşanabileceklerdir. Bakanlar Kurulu’nda böyle bir karar alınmamışsa da iki parti olarak duruşumuza bakıldığında benim Başbakan olarak Maraş’ın açılabileceğini söylememde bir sakınca yok” şeklinde konuştu.

Tatar, Maraş ile ilgili hükümet ortağının da çok farklı düşünmediğini dile getirerek, konunun takipçisi olacaklarını, bu açılımının halka ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

“Bakanlar Kurulu’nda, Maraş’ta envanter çalışması yapılması kararı alındı” diyen Tatar, “Kararın ardından telefonlarım susmadı. Bu heyecan sonrasında ne olur diye düşündüm, Maraş açılır diye düşündüm.” dedi.

Tatar, envanter çalışması sonrasında yeni bir yol haritasının gündeme geleceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘Türk yönetiminde Maraş’ın yerleşime açılmasının olumlu yanları olacağı’ şeklinde açıklamalarının bulunduğunu hatırlatan Tatar, “Şu anda hükümet kararı olmamasına rağmen fikirlerimizin örtüştüğünü görüyorsunuz. O bakımdan gönlüm, vicdanım rahat. Yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum” şeklinde konuştu.