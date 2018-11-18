Erhürman: “Lapta-Alsancak bölgesi için yol çalışmaları başladı”

CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve bazı CTP milletvekilleri ile birlikte Lapta’da halk ile buluştu.

Başbakan Erhürman burada yaptığı konuşmada iktidarda oldukları dokuz aylık dönemde yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ülkede yıllarca yol ihalelerine kamulaştırmalar yapılmadan çıkıldığını, bu yüzden alınan ara emirleri ile yol yapımlarının tamamlanamadığını anlatan Erhürman, 9 ay içinde Güzelyurt’tan Doğancı’ya kadar olan bölgede kamulaştırmaları çözerek yolu tamamladıklarını anlattı…

Lapta-Alsancak bölgesi için de çalışmaların başladığını belirten Başbakan Erhürman, projelerin hızlandırılacağını söyledi…

Ülkede daha fazla istihdam olanağı sağlanması gerektiğinin de altını çizen Başbakan, “benim yüzde 18.7 genç işsizim varken öncü sektörün olan turizmde yüzde 22 vatandaş çalışmasını ben hazmedemem” dedi.

Erhürman, hazırlanan teşvikler ve yasalarla bu konuyu çözmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Meclis’ten geçirilen teknopark yasası hakkında da bilgi veren Erhürman “burası hem turizm adası, hem eğitim adası, hem de bilişim adası olacak ama her üçünden de esnaf da, köylü de yararlanacak” dedi.

Yapısal bir sorun olduğunu kaydeden Başbakan, ülkede kendi kendine dönen bir çark yaratılması gerektiğini vurguladı.