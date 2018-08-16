Ekonomi Bakanlığı marketlerde denetime başlıyor. Bakanlığın, herhangi bir malı “denetimli ürün” kapsamına alma yetkisi var.

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık’ta bir grup Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci ile bir araya geldi.

Başbakan Tufan Erhürman açıkladı: Krizi fırsata çevirmelerine izin vermeyeceğiz. Ekonomi Bakanlığı gerekli açıklamayı yapacak. Bakanlar Kurulu’nun yetkisi vardır, gerekirse bir ürünü “denetimli ürün” kapsamına alabilir. Bunu hiç arzu etmiyoruz ancak gerekirse yapacağız.

21/77 MAL DENETIM YASASI’na göre Ekonomi Bakanı’na yetki veriyor, imalatçı ve ithalatçılardan bilgi talebinde bulunabilir. Bu yetki kullanılacak.