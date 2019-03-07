Başbakan Tufan Erhürman, Londra temaslarına başladı.

Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluşmak amacıyla Londra'ya gelen Erhürman, KKTC Londra Temsilciliğinin Dünya Kadınlar Günü düzenlediği; ilk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Bedia Okan Göreli’nin hayatının konu alındığı “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli” gösterimine ve resepsiyona katıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde yer alan Etkinlikte açılış konuşmasını yapan KKTC Londra Büyükelçisi Oya Pof Tuncalı, Dünya kadınlar günü vesilesiyle elçilik tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Başbakan Erhürman ve heyetine teşekkür etti. Tuncalı, belgeselin yönetmeni Fevzi kasap'a da teşekkür etti.

Gecede kadınların, yaşamın her alandaki önemine vurgu yapan konuşmalar yapıldı.

Başbakan Tufan Erhürman da, etkinliğe katılarak İngiltere'deki Kıbrıslı Türk kadınlara hitap etmekten burada olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Erhürman, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk kadınların özellikle son dönemde ciddi başarıların altına imza attığını belirterek, bundan gurur duyduklarını söyledi.

Kadın olmanın zor olduğunu ancak göçmen kadına hayatın daha da zor olduğuna işaret eden Erhürman, bu zor şartlarda başarılı olan kadınları kutladı, Gurur duyduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ta da dünyada da tek tek çok önemli başarılara imza attığını, ancak bu bireysel başarılarla henüz toplumsal başarı hikayesini yazamadıklarını ifade eden Erhürman, Toplumsal bazda başarının kardeşlik dayanışması içinde olabileceğini, Toplumsal dayanışma varsa toplumsal başarı olacağını söyledi.

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin tek tek dünya çapında başarıları olduğunu ama buna rağmen toplumsal başarı olmadıysa daha fazla çalışma daha fazla el ele tutuşmaya ve mesafeleri aşmaya ihtiyaçları olduğu anlamına geldiğini belirterek, "Bireysel başarıları Yanyana getirip halkın başarısını yazmalıyız. Buna yürekten inanıyorum, halkın başarı hikayesini birlikte çalışarak yazacağız" dedi