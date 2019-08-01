ERHÜRMAN: “KENDİ AYAKLARI ÜSTÜNDE DURAN BİR MODELE İHTİYAÇ VAR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik modele ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Erhürman, CTP Mağusa İlçesi’nin Serdarlı’da düzenlediği sosyal buluşma etkinliğine katıldı.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Etkinliğe CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Fikri Toros, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Salahi Şahiner, MYK ve PM üyelerinin yanı sıra çok sayıda Serdarlılı katıldı.

“TOPLU SÖZLEŞME DÜZENİ CİDDİ RİSK ALTINDA”

Etkinlikte bir konuşma yapan Erhürman, ülkenin çok kritik bir dönemeçten geçtiğini belirterek, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik model yaratmaya odaklanılmadığı takdirde bir adım bile ileri gidilemeyeceğini dile getirdi.

KKTC ve TC hükümetleri arasında imzalanan mali protokole değinen Erhürman, protokolün ön hazırlığının dörtlü koalisyon döneminde yapıldığını, imzalanan protokolün büyük ölçüde bu hazırlıklara dayandığını, ancak önemli farklılıklar içerdiğini söyledi.

Protokolde yer alan toplu iş sözleşmeleri ile ilgili öngörülerin gerçekleştirilmesi halinde ülkedeki toplu sözleşme düzeninin ortadan kalkacağını savunan Erhürman, KIB-TEK ve telekomünikasyon ile ilgili taahhütlerin ise tam olarak neyi içerdiğinin belli olmadığını, bir uluslararası metinde bu kadar belirsiz taahhütlerde bulunmanın ciddiyet konusunda soru işaretleri yarattığını ileri südü.

“ÜÇ AYAKLI VİZYON”

On beş aylık hükümet dönemlerinde, döviz ve seller konusunda yaşanan olumsuzluklara ve ekonomiye çok sınırlı dış kaynak aktarımı olmasına karşın kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıyı oluşturmanın imkansız olmadığının gösterildiğini vurgulayan Erhürman, imzalanan protokol çerçevesinde ülkeye aktarılması öngörülen 750 milyon TL’nin 300 milyon civarındaki kısmının dörtlü hükümet döneminde yerel kaynaklardan ödenen savunma harcamalarının geri ödemesine ilişkin olduğunu belirtti.

Bütün bunların ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının ancak kendi çarklarını döndüren bir ekonomik yapıyla mümkün olduğunu açık bir biçimde ortaya koyduğunu söyleyen Erhürman, o nedenle CTP’nin vizyonunun birinci ayağının bu hedef doğrultusunda çalışmak olduğunu söyledi.

CTP’nin vizyonunun ikinci ayağının bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmak için yoğun biçimde çaba göstermek olduğunu belirten Erhürman, bu hedefe özellikle Kıbrıs Türk tarafından kaynaklanmayan sebeplerle ulaşılamadığı durumda da durup beklemenin asla söz konusu olmayacağını kaydetti.

Bu durumda vizyonun üçüncü ayağının devrede olacağını söyleyen Erhürman, çok yönlü diplomasiyle, her zaman proaktif davranarak, hem ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak, hem de bir an önce kapsamlı çözümü zorlayacak adımların atılacağını sözlerine ekledi.