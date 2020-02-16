Erhürman, İstanbul’da temaslarda bulunacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, 17 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da bir dizi temaslarda bulunacak.

Parti basın bürosundan yapılan açıklamaya göre; Erhürman, ilk olarak Türkiye ve Avrupa medyasından bir grup gazeteciyle Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gündeminin ele alınacağı bir buluşma gerçekleştirecek.

Öğleden sonra Beykent Üniversitesi’nde “Kıbrıs'ta Yeni Dönem” başlıklı bir konferans verecek olan Erhürman, akşam saatlerinde ise İstanbul'daki Kıbrıslı Türklerle bir araya gelecek.