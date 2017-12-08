Erhürman: İskele ülkenin yükselen değeri olacak!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları bugün İskele’de yurttaşlarla kucaklaştı. İskele çarşısının ardından kent pazarını gezen CTP’liler, halktan gelen soruları yanıtlayarak CTP’nin, haysiyet, adalet, üretim ve hizmet politikaları hakkında bilgi verdi. Genel Başkan Tufan Erhürman da yaptığı sohbetlerde İskele’nin bölgenin yükselen değeri olacağını, öncelikli kalkınma planları arasında İskele’nin yerinin ayrıcalıklı olduğunu söyledi. İskele’de üniversite açılmasınının çok önemli olduğunu kaydeden Erhürman, esnafın sorunları için bütünlüklü çözümlerin de hazır olduğunu vurguladı. Bölgenin tarım, hayvancılık, turizm ve yükseköğretimden kazanacağını ifade eden Erhürman, “İki yıl boyunca her hafta bu bölgeye geldik ve bölgeli paydaşlarla, yerinde tespitlerimizle yeni dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk. CTP bugünden yarını kurmaya hazırdır. İskele ülkenin yükselen değeri olacak” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ ÜRETEREK VAR OLMAK

CTP Genel Başkanı Erhürman, İskele sokaklarının boş olmasının, esnafın iş yapamamasının basit bir sebebi olduğunu, bölgede ciddi bir planlamayla öğrenci ve turistleri çekecek cazibe merkezleri yaratılacağını belirtti. Erhürman, “Planlama doğrultusunda gündeme getirilecek teşviklerle İskele bölgesi hareketlendirilecek. Hükümetimizin bölgeye ilişkin politikası, planlaması, projeleri ve bu doğrultuda desteği ile esnaf iş yapar hale gelecek” dedi. İskele için yeni bir vizyonla göreve geleceklerini kaydeden Erhürman, “CTP göreve gelir gelmez bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Önceliğimiz üreterek var olmaktır. Halkımızla birlikte üretip, kazanacağız” diyerek bölgenin kalkınması için üretilen projeleri anlattı.

CTP İKTİDARA GELECEK, BU DÜZEN DEĞİŞECEK

Yurttaşlarla sohbetlerinde CTP’nin bugüne kadar vaat ettiklerini istediği gibi hayata geçirememesinin sebebinin hiçbir zaman tek başına iktidarda olmamasına bağlayan Erhürman, “Alnım ak bir şekilde sizden bu sefer tam yetki istiyorum. UBP ve benzerlerinin olmadığı bir hükümette neler yapabileceğimizi halkımıza göstermek istiyoruz. CTP sosyo ekonomik dönüşüm programıyla hazırdır, gecesini gündüzüne katmaya, bu halka yeni bir yol açmaya hazırdır. Biz inanıyor ve çalışıyoruz. CTP iktidara gelecek, bu düzen değişecek. Halkımız da buna inanmalı ve bize bu yetkiyi vermeli” dedi.