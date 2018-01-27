Erhürman: İş ve icraat yapmanın zamanı...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTTO'da yaptığı konuşmada iş dünyasındaki “vakit nakittir” sözünden hareketle artık lâf cambazlığı yapılmaması gerektiğini vurguladı, iş ve icraat yapmanın zamanının geldiğini belirtti.

Doğru politikalar konusunda istikrar sağlanması gerektiğini kaydeden Erhürman, esnaf ve zanaatkardan, KOBİ’lere kadar akılla üretilebilecek çözümlerin bulunabileceğini belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün birey olarak tek tek önemli işler başarabildiğini fakat bunun toplumu ortak başarı hikâyesine taşıyamadığını söyleyen Erhürman, bunun bir yönetsel ve ortaklaşma zihniyeti sorunu olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün şu an bir özgüven sorunu yaşadığına da değinen Erhürman, bunun aşılması gerektiğini, Türkiye ile işbirliği içinde “ben değil, biz” diyerek, toplumun her kesiminin el ve gönül birliğiyle ekonomiyi üst noktalara taşıması gerektiğini; bunun hem Kıbrıs sorununun çözümünün öncesi, hem de sonrası için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı