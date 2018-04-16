Erhürman: Hükümet’in iradesi net; eski baremle, eski göreve

Meltem SONAY

SAAT:12:00

Ekonomi Maliye ve Bütçe Komitesi’nin “Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı ile Ekonomi Maliye ve Bütçe Komitesi’nin “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkereleri oybirliğiyle kabul edildi.

Bilgiye sunulacaklar bölümüne Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan, Cumhurbaşkanınca Bir daha Görüşülmek Üzere Geri gönderilen Milli Eğitim Denetleme ve Yönlendirme Kurulu ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası’nın komiteden geri çekildiğine ilişkin tezkeresi milletvekillerinin bilgisine getirildi.

SAAT: 11:00

Meclis Genel Kurulu toplandı. UBP’ye bağlı 3 milletvekili, Hükümet’in Meclis’se sunduğu ve müşavir yaratılmasını önüne geçilmesini hedefleyen Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na alternatif, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi sundu, ivediliğini talep etti.

Başbakan Erhürman: “Büyük paket Kamu Reformu…”

Başbakan Tufan Erhürman, yeni Hükümet’in yeni dönemde, yeni müşavir yaratmak istemediği için bu yasa tasarısının gündeme geldiğinin altını çizdi, görev süresi içerisinde de Kamu Reformu ile ilgili çalışmanın da tamamlanacağına işaret etti.

Tartışılan tüm diğer noktaların ve düzenlemelerin Kamu Reformu’nda ele alınacağına değinen Başbakan Erhürman, iddia edildiği gibi bir ‘Bürokrat kıyımı’nın söz konusu olmadığını altını çizdi.

“Mecburuk sizin döneminizde atanan arkadaşla çalışalım?

“Biz göreve geldik diye mecburuk sizin döneminizde atanan arkadaşla çalışalım? Kaldı ki birçoğunu görevden de almadık. Siz bakan olduğunuzda CTP döneminde atanan bürokratlarla çalıştınız, hiç bürokrat atmamış mıydınız?” diye konuşan Başbakan Erhürman, bundan önceki dönemlerde çok sayıda bürokratın görevden alındığını ve yerine yeni atamalar yapıldığını, bu anlamda UBP’li vekillerin eleştirilerinin yersiz olduğunu ifade etti.

Başbakan Erhürman, Hükümet’in iradesinin ‘görevden alınan üst kademe yöneticilerinin görevden alındığı zaman eski görevine, eski baremle dönmesi’ olduğunu, yasa tasarında yanlış yazım olması durumunda düzeltilebileceğini belirtti.

Başbakan Erhürman’in uygun ve zamanlı bulmadıkları için ivedilik talebine olumsuz oy vereceklerini açıklamasını ardından oylanan Yasa Önerisi’nin ivediliği oyçokluğu ile reddedildi.