Erhürman: Hükümet yok hükmünde

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, görev başındaki hükümetin ‘yok hükmünde olduğunu’, toplumun hiçbir sorununa doğru liderlik yapılamadığını söyledi. Erhürman, pandemi nedeniyle yaşanan kapanma sürecini hükümetin ‘tatil gibi’ kullandığını ve üstüne düşenleri yapmadığını vurguladı.

Ana muhalefet CTP lideri Erhürman beraberindeki heyetle birlikte KAMU-SEN’i ziyaret etti. Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini, içinde yaşadığımız koşullardan ve pandeminin sağlıkta ve ekonomide yarattığı sıkıntılardan bağımsız bir biçimde ele almanın mümkün olmadığını söyledi. Sürecin topluma bir ayna tuttuğunu söyleyen Erhürman, sağlık sisteminin ne kadar sıkıntılı ve eksik, ekonomide kendi ayaklarımız üzerinde durmanın ve üretmenin ise ne kadar önemli olduğunun bir kere daha çok net bir şekilde görüldüğünü vurguladı.

“YANLIŞ KARARLARIN BİRBİRİNİ KOVALADIĞI BİR DÖNEMDEYİZ”

Sağlıktaki eksikliklerin pandemi başlamadan önce de bilindiğinin altını çizen Erhürman şöyle devam etti: “’Niye kapandık?’ sorusunu hep sorduk. Kapandık çünkü eksikliklerimiz vardı. Onları giderecektik ve organize olacaktık. Yeni normale hazırlanacaktık. Ama o kapalı kaldığımız süre, bu işleri yapması gerekenler, yani hükümet açısından bir tatil süresi gibi geçti.”

“HÜKÜMET, HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK MESAJLARI VERİYOR”

“Hükümet bize ekonomide de, sağlıkta da her şey güllük gülistanlık mesajları veriyor. Oysa işsizlik artıyor, işyerleri kapanıyor, üstüne döviz krizi eklendi. Ama hükümetten ne bir ilgi ne bir alaka var. Yok hükmünde bir hükümetle karşı karşıyayız.”

Ekonomiye bakıldığında, özel sektörde yaşananların felaket olduğunu söyleyen Erhürman, “7 bin 500’ün üzerinde iş yeri çalışmaya ara vermiş durumda. Bu kadar insan çalışmaya ara verdiğine göre, 20 binin üzerinde insanın şu anda maaşsız, işsiz olduğunu görebiliriz. İçeride KKTC vatandaşı, işsiz vatandaş sayısı binli rakamların üzerine çıkmış. Ama bir bakıyorsunuz hükümet bize ekonomide de, sağlıkta da her şey güllük gülistanlık mesajları veriyor. Bu sıkıntıların yanına bir de döviz krizi eklendi. Buralarla ilgili de bir ilgi, bir alaka göremiyoruz. Yok hükmünde bir hükümetle karşı karşıyayız” dedi.

“TOPLUMA LİDERLİK EDEBİLEN BİR CUMHURBAŞKANLIĞI”

“Kıbrıs sorununun bir an önce çözümü ve Kıbrıs Türk halkının dışarıya hızla açılması için çalışan, ama aynı zamanda içeride olan bitenin gailesini çeken, hükümetlerle birlikte çalışmayı başarabilen, topluma liderlik edebilen bir Cumhurbaşkanlığı pozisyonu yaratmak üzere aday oldum”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, iç sorunların yanısıra Doğu Akdeniz’in de fokur fokur kaynadığını söyledi. “Biz içerideki dertlerimizle uğraşırken, dışarıda da büyük dertler var. Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve hidrokarbonlar üzerinden bir paylaşım mücadelesi sürüyor ve Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi bir hava var” diyen Erehürman şunları kaydetti:

“Oysa Kıbrıslı Türkler burada iki kurucu ortaktan biridir. Biz kendimizi kesinlikle bu adanın tamamı üzerinde ve etrafında hak sahibi olarak görüyoruz. Bunun ekseninde yaşanan gelişmeler noktasında, Kıbrıs Türk halkı özne olma olgusunu sağlayamıyor. Çünkü şu anda yönetsel kadrolarda bulunan tarafından böyle bir girişim yok. O yüzden bu Cumhurbaşkanlığı seçimi bütün bunların üzerine geldi.”

Erhürman, “Kıbrıs sorununun bir an önce çözümü ve Kıbrıs Türk halkının dışarıya hızla açılması için çalışan, ama aynı zamanda içeride olan bitenin gailesini çeken, hükümetlerle birlikte çalışmayı başarabilen, topluma liderlik edebilen bir Cumhurbaşkanlığı pozisyonu yaratmak üzere aday oldum” dedi.