Erhürman: Hukuku zorlayan adımlar

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümet programının daha somut hedefler öngörmemesi nedeniyle eleştirdiğini söyleyerek, cek-cak eleştirisinin buradan kaynaklandığını ifade etti.

Bütçe Dairesi ile Hazine Dairesi’nin Maliye Bakanlığı’nın bünyesinden ayrılmasını ‘hukuku zorlayan adımlar’ olarak değerlendiren Erhürman, “Yasaları değiştirecek misiniz? Mesele yalnızca hukuk meselesi değil. Teknik açıdan da bunun mümkün olduğunu düşünmem. Bu daireler olmadığı zamanda bile Başbakanlığın yükü çok ağır. İki daire aktarılırsa başa çıkılmasını imkansız” dedi.

Ayşe GÜLER

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümet programının daha somut hedefler öngörmemesi nedeniyle eleştirdiğini söyleyerek, cek-cak eleştirisinin buradan kaynaklandığını ifade etti.

Erhürman, ‘yargı’ ile programda yer alan kısmı okuyarak, sorunların bilindiğinin, yapılması gerekenlerin ortada olduğunun ifade edildiğini ancak ortada somut bir şey olmadığını kaydetti.

“Hükümetin yargıda sorun olarak gördüğü şey ne? Yapılması gerekenler ne?” diye soran Erhürman, bunların paylaşılmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Hükümet programında ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmanın hedeflense dahi, bunun nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili net bir şey olmadığını da belirten Erhürman, hükümetin bu hedefe hangi yöntemlerle ulaşacağını söylemesi gerektiğini aktardı.

“Hukuku zorlayan adımlar”

Bütçe Dairesi ile Hazine Dairesi’nin Maliye Bakanlığı’nın bünyesinden ayrılmasını ‘hukuku zorlayan adımlar’ olarak değerlendiren Erhürman, “Yasaları değiştirecek misiniz? Mesele yalnızca hukuk meselesi değil. Teknik açıdan da bunun mümkün olduğunu düşünmem. Bu daireler olmadığı zamanda bile Başbakanlığın yükü çok ağır. İki daire aktarılırsa başa çıkılmasını imkansız” dedi.

Erhürman, Eski Eserler Dairesi ile ilgili de benzer bir şey yaşandığını kaydederek, “Eski Eserler Dairesi’nin Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandığı nerede görüldü?” diye sordu.

“Halkın önüne gerçekçi formüller konulmalı”

Geçmiş hükümet döneminde UBP’den en ciddi eleştirinin 4 partinin çözüm formülü konusunda uzlaşmamış olması üzerinden geldiğini hatırlatan Erhürman, bu konuda hükümet programında yer alan maddeyi okudu.

Erhürman, hükümet programında Kıbrıs sorunu ile ilgili iki ayrı saptama olduğunu belirterek, federasyon modelinin tüketildiğinden bahsedildiğinin, bunun çelişki içerdiğini belirtti.

Farklı siyasi görüşe sahip olunsa da halkın önüne gerçekçi formüller konulması gerektiğine işaret eden Erhürman, “Bu ülkede bugünkü statükodan ziyade öngörülebirliği olan bir modeli arzulanıyor” dedi.

“Sorumlu muhalefet anlayışıyla hareket edeceğiz”

Erhürman, geçmiş hükümet döneminde kamu reformu, vatandaşlık yasası, yerel yönetimler reformu gibi bir takım konularda çalışmalar yapıldığını belirtti.

Vatandaşlık konusunda yapılan çalışmanın taslak olduğunu, bu taslağın Meclis’e gelmesi halinde onay vereceklerini aktaran Erhürman, kamu reformunun ana hatlarıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde ufak değişiklikleri kabul etmeye hazır olduklarını ifade etti

Erhürman, sorumlu muhalefet anlayışıyla atılacak olumlu adımlarda hükümete destek vereceklerini kaydetti.

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