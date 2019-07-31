Erhürman: Hukuk devleti açısından riskli

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayat pahalılığı kesintisiyle ilgili mahkeme kararının gerekçeli kararda belirtilen unsurlar üzerinden yapılması gerektiğine değindi, “O unsurlara değinmeden yapılan eleştiriler yargının saygınlığının tartışma konusu haline getirilmesi riskini taşır ki bu da hukuk devleti ve demokrasi açısından risklidir” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından şunları söyledi:

Hayat pahalılığı kesintisi ile ilgili mahkeme kararı tartışılıyor. Mahkeme kararları herkes için bağlayıcıdır ama elbette tartışılmaz değildir. Demokraside her karar gibi mahkeme kararları da tartışılabilir. Yeter ki kararın bağlayıcılığı tartışılır hale getirilmesin, yargıya saygı ilkesi korunsun ve bu amaçla doğru yerden tartışma yapılsın. Doğru yer, mahkemenin gerekçeli kararında belirtilen unsurlardır. O unsurlara değinmeden yapılan eleştiriler yargının saygınlığının tartışma konusu haline getirilmesi riskini taşır ki bu da hukuk devleti ve demokrasi açısından risklidir.