Erhürman: Hızla duvara doğru gidiyoruz

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Tufan Erhürman, pandemi sürecinin en başından itibaren ekonomide, sağlıkta ve eğitimde planların hazır olması gerektiğini, ancak hükümetin uyarıları dikkate almadığını ve toplumun şimdi hızla ‘duvara doğru’ gittiğini vurguladı. Erhürman, sorunların aşılabilmesi için her alanda ‘doğru liderliğe’ ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erhürman beraberindeki heyetle birlikte Mutluyaka’yı, Mormenekşe’yi ve Yeniboğaziçi’ni ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaştığı ziyaretlerinde konuşan Erhürman, yerel vakalarda ciddi artış olduğunu ve önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi.

“ÖZEL SEKTÖR DESTEKLENMELİYDİ”

Sağlıkta ve eğitimde gerekli hazırlıklar yapılmadığı gibi ekonomide de ciddi hatalar yapıldığını anlatan Erhürman, özel sektörün yapayalnız bırakıldığını kaydetti.

İlk günden itibaren özel sektörü, hayvancıyı, çiftçiyi, ulaşım sektörünü desteklemek gerektiğine dikkat çektiklerini anımsatan Erhürman, “Bu sektörleri desteklemek maliyeyi de desteklemektir. Çünkü onlar kazanırsa, onların vergileriyle maliye de gelir elde edecek. Ama hükümet dinlemedi, anlamadı, yapmadı. Geldiğimiz noktada binlerce yeni işsiz ve evine ekmek götüremeyen insanımız var” dedi.

“En baştan ‘karantinasız giriş yaptırmayın’ diye uyardık, dinlemediler. ‘Turist getireceklerini’ söyleyerek açtılar. Ne oldu? En kalabalık otelin doluluk oranı yüzde 20’yi geçemedi. Sağlığı da, ekonomiyi de, eğitimi de kaosa soktular. Öngörüsüzlük, hesapsızlık maalesef hat safhada…”

“KARANTİNASIZ GİRİŞ OLMAZ”

En baştan ‘karantinasız giriş yaptırmayın’ diye uyardıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Turist getireceklerini söyleyerek açtılar. Ne oldu? En kalabalık otelin doluluk oranı yüzde 20’yi geçemedi. Sağlığı da, ekonomiyi de, eğitimi de kaosa soktular. Öngörüsüzlük, hesapsızlık maalesef hat safhada” şeklinde konuştu.

“SEÇİLECEK CUMHURBAŞKANI KUCAĞINDA SORUNLAR YUMAĞI BULACAK”

Pandemi sürecinin yönetilemediğini ve son derece sıkıntılı bir noktaya gelindiğini ifade eden Erhürman, bilim insanlarının sonbaharla ilgili uyarılar yaptığını anımsattı. “Pandeminin daha da patlaması demek, ekonominin de patlamasıdır, ekonominin patlamasıyla eğitimin de tekrar sıkıntıya girmesi demektir. Sürecin yönetilmemiş olması bizi maalesef duvara doğru götürüyor” dedi.

“HER ALANDA DOĞRU LİDERLİK”

Ekim ayında seçilecek Cumhurbaşkanı’nın kucağında pandemi, ekonomi, eğitim ve Doğu Akdeniz gibi önemli sorunlar bulacağını söyleyen Erhürman, hem yıllardır devam eden çözümsüzlük ve dışarıya açılamama sorunu, hem de içerideki sorunlar yumağının ciddi bir efor gerektireceğine dikkati çekti.

Erhürman, “Cumhurbaşkanı olacak kişi, aynı anda hem Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakereleri sonuca ulaştırmak için uğraşacak, aynı anda Maraş’ın uluslararası hukuka uygun olarak açılmasından, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’ne, sporcularımızın yurtdışına çıkmasından, Yeşil Hat Tüzüğü’nün sınırlarının genişletilmesine kadar her alanda aralıksız dışarıyla bağlantı kuracak” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı hem bugüne kadar yaptığı işleri yapan, hem de bugüne kadar yapılmayan işleri üstlenen, geniş kadrolarla gece gündüz çok aktif çalışan bir yer olmalıdır. Hedefimiz içeride de liderlik edecek, dışarıda da liderlik edecek ve bu toplumun önünü açacak, varoluşunu, kimliğini geleceğe taşıyacak bir Cumhurbaşkanlığı’dır. ”

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her alanda doğru liderliğe ihtiyaç vardır. Cumhurbaşkanlığı hem bugüne kadar yaptığı işleri yapan, hem de bugüne kadar yapılmayan işleri üstlenen, geniş kadrolarla gece gündüz çok aktif çalışan bir yer olmalıdır. Hedefimiz içeride de liderlik edecek, dışarıda da liderlik edecek ve bu toplumun önünü açacak, varoluşunu, kimliğini geleceğe taşıyacak bir Cumhurbaşkanlığı’dır. ”