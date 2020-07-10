Erhürman: “Hiç olmazsa ekonomik akıl devrede olsa”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, akaryakıt zammının hayatın her alanında pahalılığa yol açacağı bilinerek yapıldığını belirterek hükümeti eleştirdi.

Erhürman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bugün iktidarda olanların “döviz krizinin yaşandığı dönemde dövizde ve petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına, üstelik Maliye'nin Fiyat İstikrar Fonu gelirlerinden hemen her defasında feragat edilerek yansıtılmak zorunda kalındığında zam yapıldığı için feryat ettiğini” kaydetti.

Özellikle özel sektörde işsizliğin ve maaş düşüşlerinin yoğun olarak yaşandığı dönemde Maliye’nin kendi gelirlerinden feragat etmekten kaçınarak akaryakıta hiç de azımsanamayacak bir zam yaptığını belirten Erhürman, “Hem de akaryakıt zammının hayatın her alanında pahalılığa yol açacağı bilinerek. 'Ekonomik akıl' falan deniyor ya her zaman. Hiç olmazsa o akıl devrede olsa keşke!” ifadelerini kullandı.