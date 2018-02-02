CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman başbakanlık görevini UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’den devraldı.

UBP Genel Başkanı Özgürgün, başbakanlık odasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı karşılayarak, kısa bir süre baş başa bir görüşme gerçekleştirdiler. Ardından Özgürgün görevi CTP Genel Başkanı Erhürman’a devrederek Başbakanlık Binası’ndan ayrıldı.

Erhürman: Herkesi kucaklayacak bir hükümet olacak

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin herkesin hükümeti olacağına işaret ederek, herkese fırsat eşitliği ve insan onuruna yakışan kamu hizmeti sunan bir hükümet modeli ortaya koyacaklarını belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, görev devir teslim töreninin ardından Başbakanlık’ta basına yaptığı ilk açıklamaya, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e Başbakan olarak verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başladı.

Koalisyon hükümetinin çok hızlı çalışması gereken bir kabine olduğunu ve başta bütçe olmak üzere beklemekte olan pek çok iş bulunduğunu kaydeden Erhürman, bütçe üzerinde çalışmaların Maliye Bakanlığı’nda devam ettiğine işaret etti.

Erhürman, “Bu hükümetin en temel prensipleri, insan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, adalete, eşitliğe bağlı bir yönetim modelini hayata geçirmek ve halka hak ettiği, insan onuruna yarışır kamu hizmetlerini sunabilecek bir yönetim yapısı oluşturabilmektir” dedi.

Tufan Erhürman, koalisyon ortaklarının bu prensipler üzerinde anlaşmaya vardığını kaydetti.

HÜKÜMET MODELİ

Başbakan Tufan Erhürman, kimin hangi partiye oy verdiğinden bağımsız olarak “tüm vatandaşlara fırsat eşitliği ve yurttaş olsun olmasın bu topraklarda yaşayan herkese insan onuruna yakışır kamu hizmeti sunan bir hükümet modelini ortaya koyacaklarını kaydetti.



Erhürman, dörtlü koalisyonun halk ile birlikte hareket edeceğini, bu süreçte ana muhalefet UBP’nin desteğine de ihtiyaç duyulacağını söyledi.



Başbakan Erhürman, “Bu hükümet, hangi kesimde olursa olsun herkesin hükümetidir, herkese hizmet vermekle sorumlu bir hükümettir” dedi.

Özgürgün Başbakanlık’tan ayrıldı

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, başbakanlığı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a devrederek başbakanlık binasından ayrıldı.

Özgürgün, Başbakanlık’tan ayrılmadan önce basına bir açıklama yaptı.

Özgürgün, “Dörtlü koalisyonu sıkı takip edeceğiz göreceğiz…

“Bugün bir prosedürdü, yerine getirildi.

"Ben 21 yıldır hemen hemen tüm görevlerde bulundum önemli olan halka hizmettir. Bu hükümet halka hizmet verebilecek mi göreceğiz…”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan ‘haritayı geri aldık’ açıklaması üzerine ise şu açıklamayı yaptı:

“Tüm zamanların en komik açıklaması olarak görüyorum, Bildiğimiz kadarıyla harita kasada kilitliydi. Bu duyduğum en komik açıklamaydı. O haritanın verilmesi büyü yanlıştı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı’nın anlaşılıyor ki oluşumunda da yer almıştır, daha iyi işler yaparlar…”

Başbakan Tufan Erhürman ise şu açıklamayı yaptı:

“Yüz yüze görüşmelerimizde teşekkürlerimi ilettim bir kez daha hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bugün itibarı ile hükümet kuruldu ve çok hızlı çalışması gereken bir kabine. Bütçe hazırlığı Maliye Bakanlığı’nda sürdürülüyor.

İnsan haklarına, demokrasi, eşitliğe, adalete bağlı prensipler ve insan haklarına yakışır bir kamu yönetimi sunma üzerine uzlaştı ve koalisyon kurdu bu 4 parti.

Kimin hangi partiye oy verdiğinden bağımsız olarak tüm yurttaşlara fırsat eşitliği ortaya koyacağız.

Biz halkla birlikte, uzlaşı içerisinde ülkeyi yönetmemiz, halkımızı, ülkemizi ileriye taşımamız gerekiyor. UBP’ye de bu amaçla ihtiyacımız var.

Bu noktadan hareketle hükümet herkesin hükümetidir ve herkese de hizmet etmekle yükümlüdür.

FOTOĞRAFLAR CTP