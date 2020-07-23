Erhürman: "Herkes edebiyle konuşsun"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun CTP’nin “Çalışır Yaparız” sloganını vurgulayarak eleştirilerde bulunması üzerine söz aldı ve kürsüden Hasipoğlu’na cevap verdi.

Erhürman konuşmasında kürsüden bugüne kadar yaptığı konuşmalarında UBP ve HP ile ilgili hiçbir şey söylemediğini ama muhalefet lideri olarak, hükümeti eleştirdiğini söyledi. Hasipoğlu’nun CTP’nin üzerinden konuşmasının haddi ve hakkı olmadığını da vurgulayan Erhürman, “Çok net söylüyorum. Bunu defalardır yapıyorsunuz. Bu sizin ne haddinizdir ne de hakkınızdır. Siz bir kere komitenin başkanı olarak statünüzü bilin de komitenin emeğine saygılı olun. Herkes edebiyle konuşsun. Had ve hak sınırları aşılmasın. Herkes nerede duracağını bilsin” dedi.