Erhürman: "Harekete geçmek şart"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman güneyde yetki ve sorumluluk sahibi kişileri hızlı hareket ederek, camilere yönelik saldırılara karşı gereğini yapmaya çağırdı.

Erhürman şunları söyledi:

Limasol'daki Köprülü Camii'ne yapılan saldırıdan sonra bugün de Larnaka'daki Tuzla Camii'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. Belli ki birileri düğmeye bastı. Bunlar görmezden gelinecek, göz yumulacak işler değil. Güneyde yetki ve sorumluluk sahibi olanlar hızla harekete geçip bu olayların önünü almak zorundadır.