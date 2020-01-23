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Erhürman, Güzelyurt ve Lefke’de temaslarda bulundu

Erhürman, Güzelyurt ve Lefke’de temaslarda bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle bugün Güzelyurt ve Lefke’de temaslarda bulundu.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle bugün Güzelyurt ve Lefke’de temaslarda bulundu. Erhürman ziyaretleri kapsamında sırasıyla Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Lefke’de ise Gazi Lisesi, Kaymakamlık, devlet daireleri, çarşı, Lefke Belediyesi ve LAÜ’yü ziyaret etti. Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için görüş alış verişinde bulunan Erhürman, gittiği okullarda eğitim alanındaki sorunlar ve atılması gereken adımlara vurgu yaptı.

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