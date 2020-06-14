Erhürman: “Güven vermiyorsunuz”

Ercan’a ‘özel izin’le gelerek ülkeye karantinasız giriş yapan kişiler nedeniyle CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan hükümete sert tepki geldi: “Güven vermiyorsunuz. Yönetmeyi bırakın, yönetir gibi yapmayı dahi beceremiyorsunuz!”

YENİDÜZEN’in “Biz Özel İzinliyiz” manşeti ülkenin ana gündemi olurken, hükümete tepki yağdı.

Erhürman şu paylaşımı yaptı:

Ercan'a "özel izin"le yolcu iniyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Bakanlar Kurulu kararı ile geldiler diyor.

Turizm Bakanlığı Bakanlar Kurulu'nda istişare edilerek izin verildiğini söylüyor.

Ulaştırma Bakanı (ki tabii ki BK üyesidir) "yolcularla ilgili bilgim yok. Nereye gittiklerini bilemem" şeklinde açıklama yapıyor.

Güven vermiyorsunuz.

Süreci yönetmeyi bırakın, her kafadan bir ses çıkararak insanların endişelerini artırıyorsunuz.

Dahası, insanların günlerce evlerine kapanarak, çalışanların işlerinden olarak, maaşlarının düşmesini göze alarak, iş dünyasının gelirinden feragat ederek sağladığı ortamı hem kendi hanenize yazmaya kalkıyor, hem de riske atıyorsunuz.

Yönetmeyi bırakın, yönetir gibi yapmayı dahi beceremiyorsunuz!